Sagiv Yehezkel es un futbolista israelí que juega en el Antalyaspor de Turquía que este domingo dedicó un gol que marcó a los rehenes israelíes en Gaza. Su dedicatoria hizo que el mismo ministro de Justicia turco anunciara ni más ni menos que su procesamiento. Posteriormente, el Gobierno de Turquía abrió una investigación contra el jugador que ha resultado en su expulsión del país tras ser detenido e interrogado. Asimismo, el jugador fue liberado de su contrato con Antalyaspor tras el incidente.

Sagiv Yehezkel dedicó su gol a los rehenes israelíes el día que se cumplía 100 días de su cautividad tras la masacre de Hamás en Israel del 7 de octubre pasado. Tras ella, el ministro de Justicia turco, Yılmaz Tunç, anunció que la Fiscalía General de Antalya había abierto una investigación judicial contra Yehezkel por «incitación pública al odio y la hostilidad» – y «su apoyo a la masacre llevada a cabo por Israel en Gaza», según informa la prensa turca.

Sagiv Yehezkel recibió en redes multitud de insultos en las redes, alguno de los cuales le llamaba «perro sionista». Él mismo ha respondido que «en definitiva, he decidido hacer un gesto humanitario hacia los rehenes israelíes en Gaza. Era importante para mí señalar que han estado en cautiverio durante 100 días. No tenía ninguna intención de hacer una provocación o expresar una posición; conozco la sensibilidad en Turquía».

El ex primer ministro israelí Naftali Bennett atacó a las autoridades turcas por su dura decisión contra el jugador: «Esto es Turquía 2024. Qué vergüenza, gobierno turco».

He made a gesture “100” for the Israelis who have been held hostage by Hamas for the past 100 days.

Por otra parte, Hamás publicó este domingo por la noche como prueba de vida vídeos de tres rehenes de Gaza: Noa Argamani, de 26 años; Yossi Sharabi, de 53; e Itai Svirsky, de 38. El vídeo los muestra presentándose y pidiendo al gobierno israelí que los devuelva a casa. Hamás reseñó este lunes revelaría el destino de los tres se revelaría el lunes.

This video appears to show 25-year-old Noa Argamani being kidnapped by Hamas fighters in Israel.

Noa was manhandled on a motorbike and driven across the desert. Her father was in tears as he spoke to reporters about her disappearancehttps://t.co/G2KFlVqF8t pic.twitter.com/wnYALo91hB

— Sky News (@SkyNews) October 8, 2023