Israel reconoce que los combates en Gaza contra Hamás se prolongarán al menos siete meses más

El consejero de Seguridad Nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, ha reconocido este miércoles que «este año esperamos otros siete meses de combate, con el fin de profundizar nuestros logros y conseguir lo que definimos como la destrucción de las capacidades militares y de gobierno tanto de Hamás como de la Yihad Islámica». El alto funcionario de Israel ha indicado que los combates entre Israel y los terroristas se prolongarán al menos siete meses más.

Desde Chipre, donde ha formado parte de una delegación que se ocupa de la inspección de la ayuda para el territorio palestino de Gaza, Hanegbi ha afirmado que los combates en este territorio palestino «no sólo están justificados y no sólo son esenciales, sino que sin ellos no habrá reconstrucción y no podremos mantener nuestra independencia».

La operación que lleva a cabo Israel en Rafah, último bastión de Hamás, donde se encuentra el paso fronterizo con Egipto, «no es porque sí. Necesitamos cerrar la frontera entre Egipto y Gaza, porque durante los últimos 17 años ha habido un reino de contrabando que hoy sentimos con cada cohete, cada artefacto explosivo, cada misil», ha afirmado el alto funcionario, que ha recordado la importancia del control del corredor Filadelfia a lo largo de la frontera de la Franja con Egipto, en declaraciones a la radio pública de Israel.

El asesor de seguridad nacional ha reiterado que Israel se ha fijado tres objetivos claros para poner fin a la guerra en Gaza: destruir la infraestructura de Hamás, traer de vuelta a casa a los rehenes y eliminar cualquier amenaza para Israel que emane de la Franja de Gaza.

🔴UNCOVERED: 1.5km long terrorist tunnel route in eastern Rafah containing dozens of anti-tank missiles and weapons was dismantled.

Only 100 meters from the Rafah Crossing, our soldiers located a tunnel shaft branching into several different routes that contained several blast… pic.twitter.com/OtOHCy2a78

— Israel Defense Forces (@IDF) May 29, 2024