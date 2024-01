Irán azota a una mujer 74 veces por publicar una foto sin velo

Una mujer kurdo-iraní, de 33 años, Roya Heshmati, ha recibido 74 latigazos como castigo tras publicar hace unos meses una foto en la que se la veía sin hiyab (velo) en Teherán (Irán), según se ha informado este sábado por activistas defensores de Derechos Humanos.

Heshmati, que ha criticado la ley del hiyab en Irán, ha relatado cómo fue torturada. Según ha explicado, la habitación donde se ejecutó la sentencia tenía una cama con esposas y barras de hierro soldadas a ambos lados, así como un caballete que también tenía esposas y una atadura de hierro en el centro: «Parecía una cámara de tortura medieval totalmente equipada».

