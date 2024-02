Irán amenaza a EEUU y llama a Irak y Siria a responder al ataque de la Casa Blanca

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha calificado la respuesta de EEUU contra las bases iraníes de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en Siria e Irak tras el ataque en Jordania, en el que murieron tres de sus soldados, de un «error estratégico» que sólo servirá para aumentar «la tensión y la inestabilidad en la región». Irán amenaza así a Washington, llamando a Irak y Siria a responder a la citada respuesta de la Casa Blanca. Este sábado, el portavoz Nasser Kanaani ha descrito los ataques como «una violación de la soberanía y la integridad territorial de Irak y Siria».

EEUU ha acusado a la Resistencia Islámica en Irak, un grupo paraguas de grupos terroristas chiíes financiados por con Irán, de llevar a cabo el ataque con drones contra su base estadounidense en Jordania en el que murieron tres soldados estadounidenses. Dentro del grupo paraguas, cree responsable al grupo terrorista Kata’ib Hezbollah.

En este sentido, el general Michael Erik Kurilla, comandante del Centcom de EEUU ha recordado que «la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y los grupos terroristas siguen representando una amenaza directa a la estabilidad de Irak, la región y la seguridad de los estadounidenses. Continuaremos tomando medidas, haciendo todo lo necesario para proteger a nuestra gente y responsabilizaremos a quienes amenazan su seguridad».

En este sentido, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraquí ha manifestado en un comunicado que convocaría al encargado de negocios de la Embajada de EEUU en Bagdad para protestar de forma oficial por los ataques en su territorio. Basim al-Awadi, portavoz del primer ministro iraquí, ha explicado que 16 personas, entre ellas civiles, han muerto y 25 resultaron heridas en el país.

Sin embargo, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional John Kirby ha explicado el viernes que Estados Unidos «sí informó al Gobierno iraquí antes de que se produjeran los ataques».

En una declaración el sábado, Awadi ha reconocido que los ataques tuvieron como objetivo lugares pertenecientes a las fuerzas de seguridad iraquíes en el oeste de Irak, así como «zonas civiles adyacentes», calificándolos de «agresión contra la soberanía de Irak». Al mismo tiempo, ha criticado la presencia de las fuerzas de la coalición en Irak y ha acusado a Estados Unidos de «engaño y falsificación de los hechos al alegar falsamente una coordinación previa para esta agresión».

Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Quds Force and affiliated militia groups continue to represent a direct threat to the stability of Iraq, the region, and the safety of Americans. We will continue to take action, do whatever is necessary to protect our people, and… pic.twitter.com/Y53nvRfjjx

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 3, 2024