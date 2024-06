Un hombre ataca en plena calle a la primera ministra de Dinamarca y es detenido

Un hombre ha atacado este viernes a golpes a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. La agresión ha ocurrido en plena calle, en el centro de la capital danesa, en Copenhague. El atacante ha sido detenido.

Frederiksen se encuentra «conmocionada» por lo ocurrido, según ha informado la oficina de la primera ministra en un breve escrito enviado a la agencia de noticias danesa Ritzau, que cita también a fuentes policiales para confirmar el incidente.

Las autoridades danesas no han dado más información sobre el estado de Frederiksen ni sobre las circunstancias en las que se ha producido el ataque y la motivación del atacante.

«Oh, no, vaya sorpresa. Así no es Dinamarca. No atacamos a nuestros primeros ministros. Le envío mis mejores pensamientos a Mette», escribió en la red social X el vicepresidente y ministro de Defensa, el liberal Troels Lund Poulsen.

Los líderes de los principales partidos danees y varios ministros han reaccionado también en redes sociales condenando lo ocurrido y enviando mensajes de apoyo a Frederiksen.

Mette Frederiksen, de 46 años, ocupa la jefatura de gobierno desde junio de 2019: la primera legislatura, al frente de una coalición de centroizquierda; y desde diciembre de 2022, a la cabeza de un ejecutivo de centro con dos fuerzas de derecha.