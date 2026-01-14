Ibéyise Pacheco: «No tengo dudas de que Delcy oculta mucho dinero en el extranjero»

«No tengo dudas de que Delcy oculta mucho dinero en el extranjero». La afirmación contundente es de Ibéyise Pacheco, periodista venezolana y autora de Los Hermanos Siniestros, el libro que relata la oscura historia de Delcy y Jorge Rodríguez. Para la escritora, el comportamiento corrupto de la actual presidenta interina de Venezuela tiene antecedentes que se remontan a la época de Hugo Chávez.

El primer indicio del manejo turbio de las finanzas por parte de Delcy ocurrió en 2006, cuando aún formaba parte del gobierno de Hugo Chávez. «Hasta en ese 2006 con Chávez vivo, Delcy había extraído, por decirlo decentemente, 250.000 dólares de la caja de seguridad del despacho presidencial», revela Pacheco.

«Era el monto de un premio que le habían dado a Chávez», precisa la periodista, añadiendo un detalle crucial: «Lo que ella no sabía es que la gente de seguridad estaba al tanto de que ese dinero era de Chávez».

Cuando se le pregunta si Delcy devolvió el dinero, Pacheco es tajante: «No, para nada. Para nada. Después se lo llevó con su lloradera, porque Chávez la había despedido».

La expulsión de Chávez

Ese mismo año, 2006, Delcy fue expulsada del gobierno bolivariano por el propio Chávez. «Tienen un altercado. O mejor dicho, ella se comporta de manera imprudente y Chávez la despide. Y desde entonces no la quiso ver más nunca», relata Pacheco.

El rechazo del comandante hacia Delcy era notorio y persistente. «No permitía que ella pisara ninguna oficina pública, ni verla a la distancia», insiste la periodista, evidenciando el nivel de desconfianza que generaba en Chávez.

Parte del problema radicaba en la actitud de Delcy hacia los militares, columna vertebral del chavismo. «Ella convirtió el discurso del odio en su emblema», explica Pacheco. Delcy llegó a declarar públicamente que «se implicó en la Revolución Bolivariana por odio, por odio y por venganza, y sobre todo contra los militares, a los que trataba muy mal».

«Chávez la detestaba», resume Pacheco, «por la forma despótica en la que trataba a los militares».

Una élite corrupta

Para la periodista, el caso de Delcy no es aislado sino parte de un patrón sistemático. «Yo creo que toda esa camada de la élite del régimen de Maduro no salvo a ninguno como honesto», afirma sin ambages.

«Creo que habrá unos que será más fácil de probar que otros en estas circunstancias, pero todas las evidencias indican que mucho dinero ha desaparecido», añade Pacheco, señalando que la corrupción es un fenómeno generalizado en las altas esferas del chavismo.

Delcy Rodríguez, describe la periodista, es «una mujer muy trabajadora, de esa que está desde la madrugada en las oficinas. Eso no quiere decir eficiencia, pero por lo menos físicamente está incorporada». Sin embargo, advierte: «Con ello lleva unos terribles defectos como maltratar al personal y no ser muy santa en el manejo de las finanzas. Especialmente eso».

Del ostracismo al poder

Fue Nicolás Maduro quien rescató a Delcy del exilio político al que Chávez la había condenado. «Maduro no tenía el liderazgo ni la potencia que tenía Chávez», explica Pacheco. «Para Maduro era importante tener a Jorge Rodríguez y Jorge aprovechó esa circunstancia para incorporar a Delcy».

El ascenso de los hermanos Rodríguez ha sido meteórico. La escena de Jorge juramentando a Delcy como presidenta interina fue, según Pacheco, el colmo del poder acumulado. «Tanto poder que ni en sueños ellos lo planificaron de una manera tan perfecta», reconoce la periodista. «No resistían la sonrisa, no hubo simulación posible de ese momento».

Los bolichicos en Madrid

La corrupción del régimen venezolano tiene ramificaciones internacionales. Pacheco, que vive en Madrid desde hace tres años, es testigo de la ostentación de los allegados al chavismo en la capital española.

«Uno camina por el barrio de Salamanca y ve a un montón de venezolanos viviendo opíparamente y comprando. Ya no te digo pisos, sino a veces edificios enteros», señala la periodista cuando se le pregunta sobre el origen de esas fortunas.

«Muchos casos son esos enchufados que se han beneficiado, que forman parte del entorno que es el mismo régimen, solo que son empresarios que les hacen o les guardan el dinero u operan con ese dinero», explica Pacheco.

«Viven ahí y se dan una gran vida, no solo ahí sino en Europa. Viajan, en fin, tienen propiedades en distintas partes del mundo», añade, describiendo el estilo de vida de quienes han hecho fortuna a la sombra del régimen.

Una historia de resentimiento

El comportamiento de Delcy tiene raíces en su infancia traumática. Su padre, Jorge Rodríguez padre, fue un guerrillero que murió bajo torturas en 1976, cuando Delcy tenía apenas siete años. «Nunca lograron borrar ese dolor o esa rabia o ese deseo de venganza», señala Pacheco.

Paradójicamente, la democracia venezolana trató a los hermanos Rodríguez con generosidad. Delcy estudió becada en París, donde «se daba el lujo de codearse con la nobleza parisina», recuerda la periodista. «Fueron tratados como merecían, justamente por haber perdido su padre. Pero muchas personas que lo perdieron en circunstancias similares no tuvieron ese trato».

Sin embargo, ese privilegio no evitó que Delcy y Jorge construyeran su carrera política sobre el resentimiento. «Ellos fueron adoptados por la izquierda desde ese momento y así crecieron», explica Pacheco.

El futuro incierto

Ahora, con Maduro capturado y Delcy en el poder, surgen interrogantes sobre la estabilidad del régimen. «¿Cómo te mantienes en el poder después de haber traicionado al líder supremo? ¿Cuánto tiempo pueden mantenerse los hermanos Rodríguez?», se pregunta Pacheco, recordando que «no cabe ninguna duda de que los hermanos Rodríguez traicionaron a Maduro».

La periodista señala que figuras como Diosdado Cabello, otro peso pesado del chavismo, «no puede confiar en los hermanos Rodríguez de ninguna manera porque sabe que lo pueden sacar».

Para Ibéyise Pacheco, la historia de corrupción de Delcy Rodríguez es emblemática de un régimen construido sobre el saqueo sistemático de los recursos venezolanos. «Mucho dinero ha desaparecido», concluye, «y Delcy no es la excepción».