El grupo terrorista de Hamás ha entregado a la Cruz Roja a un nuevo grupo de 14 rehenes este domingo, entre los que destaca un ruso de doble nacionalidad, liberado por petición expresa del presidente ruso Vladimir Putin. Además, han puesto en libertad a tres ciudadanos tailandeses. Los rehenes liberados en este tercer día de tregua, que han quedado bajo custodia de las Fuerzas de Defensa de Israel, fueron casi todos secuestrados en los kibutz Kar Aza y Nahal Oz.

Entre los rehenes israelíes liberados por Hamás se encuentran nueve niños. Elma Avraham, de 84 años, ha sido trasladada en helicóptero al Centro Médico Soroka de Beersheba. Además, destaca Avigail Idan, ciudadana israelí-estadounidense de 4 años, secuestrada en el kibutz Kfar Aza, cuyos padres fueron asesinados por terroristas de Hamás en la masacre del 7 de octubre.

Roni Krivoi, que tiene doble nacionalidad rusa, puesto en libertad a petición del presidente Vladimir Putin, como se ha indicado con anterioridad, ha sido liberado fuera del marco del pacto entre Israel y Hamás, que prevé la puesta en libertad de al menos 50 israelíes en cuatro días, dando prioridad a los niños, sus madres y otras mujeres, en un formato 1:3, es decir un israelí por tres palestinos.

La liberación de este domingo se ha producido cumpliendo los plazos después de los posibles temores de que hubiera retrasos, como ocurrió el sábado tras un aplazamiento de seis horas, poniendo en peligro el acuerdo de tregua temporal que debe terminar este lunes.

Poco después de la liberación de los rehenes israelíes, como ha ocurrido durante los últimos dos días, Egipto ha recibido la lista de 39 palestinos, según ha informado el jefe del Servicio de Información de Egipto Diaa Rashwan en un comunicado, los cuales debían ser trasladados a los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania.

