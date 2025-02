Hamás entrega a Israel los cadáveres de Shiri Bibas y sus hijos de 4 años y 9 meses secuestrados el 7-O

Hamás ya ha entregado a Israel los cadáveres de cuatro rehenes israelíes asesinados por los terroristas, entre ellos los de Shiri Bibas y sus dos hijos, Ariel y Kfir, de 4 años y 9 meses, respectivamente. El padre de los menores, Yarden Bibas, también fue secuestrado por Hamás y separado de su familia hasta su liberación en el intercambio de prisioneros del 1 de febrero. Este jueves ha sido la primera vez que Hamás ha hecho entrega de cuerpos, recibidos por la Cruz Roja, desde que empezara a liberar rehenes el pasado 19 de enero. La madre de 34 años y sus hijos se han convertido en un símbolo para Israel del terror implantado por los terroristas y el trauma desde el atentado del 7 de octubre de 2023.

La entrega ha tenido lugar en la Franja de Gaza, donde se ha congregado un gran número de milicianos armados con rifles automáticos y encapuchados, y la Cruz Roja ha sido la encargada de trasladar los cuerpos hasta Israel. Entre los allí reunidos estaban las Brigadas Al Qasam -ala militar de Hamás-, miembros de la Yihad Islámica Palestina y miembros de las Brigadas Muyahídines. Éste último ha es el grupo que había mantenido secuestrada a parte de la familia Bibas.

El cuarto rehén israelí ha sido identificado como Oded Lifshitz, de 84 años. Todos ellos fueron secuestrados en el kibutz Nir Oz el 7 de octubre de 2023.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han preparado para recibirlos una modesta ceremonia militar con la presencia del rabino jefe del Ejército y miembros de las familias de los fallecidos. Tras ella, vehículos militares serán los encargados de llevar los cuerpos, en ataúdes envueltos en banderas de Israel, al centro forense Abu Kabir, en Tel Aviv, donde se han movilizado desde primera hora de este jueves un equipo de 10 médicos que trabajarán en el proceso de identificación y para determinar la causa de muerte, cuya duración puede variar según el estado de los cuerpos.

Los carteles exhibidos por Hamás y las milicias gazatíes congregados en el lugar de entrega han mostrado la foto del primer ministro de Israel, retocado para mostrar su imagen similar a la un villano, junto a la de los cuatro rehenes y el siguiente texto: «El criminal de guerra Netanyahu y su ejército les asesinaron con misiles sionistas arrojados por aviones de guerra». Aunque los terroristas apuntan a Israel, el estado hebreo no se ha pronunciado sobre cómo se produjo la muerte de los rehenes.

«Los cuerpos de la familia Bibas y el cuerpo del prisionero Oded Lifshitz serán entregados. Todos ellos fueron capturados con vida antes de que sus centros de detención fueran bombardeados deliberadamente por la aviación de ocupación sionista», indicó este jueves el portavoz del brazo armado de los extremistas, Abu Obeida.

One word. Barbarity.

Hamas terrorists carry away the Bibas family into captivity.

Kfir Bibas, just a year old, is the youngest hostage in the world.

The whole world must demand and work to #BringThemHomeNow pic.twitter.com/ze7OTWOwBq

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) February 19, 2024