Guerra en Ucrania, en directo: últimas noticias de la invasión rusa hoy, 13 de agosto

Tras 170 días de la guerra en Ucrania siguen los bombardeos constantes. Ucrania ha acusado a la inteligencia rusa de ser los posibles responsables de las explosiones en Crimea, mientras que la central de Zaporiyia ya está bajo control de Rusia. Sigue en directo la última hora de la guerra en Ucrania.

Guerra en Ucrania, en directo:

Parten de Ucrania otros dos barcos con 15.000 toneladas de grano para exportar gracias al acuerdo de Estambul

El Ministerio de Defensa turco ha confirmado la partida de los puertos ucranianos de dos barcos con más de 15.000 toneladas de grano que podrán abandonar aguas del país con seguridad gracias al acuerdo de protección firmado el mes pasado en Estambul entre Ucrania, Rusia, Turquía, y Naciones Unidas.

El primero se trata del barco con bandera de Barbados ‘Fulmar S’, que transporta 12.000 toneladas de maíz desde el puerto de Chornomorsk hacia Iskenderun, Turquía.

Zelenski califica la posible prohibición de visados a ciudadanos rusos como una medida «justa»

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reiterado su defensa este viernes de la prohibición general de visados para los ciudadanos rusos alegando que es una medida «justa», a la vez que ha instado a los aliados europeos a que insistan en llevarla a cabo.

«Debe haber una garantía de que los asesinos rusos y los facilitadores del terrorismo de Estado no utilizarán Schengen. Y en segundo lugar, no se puede destruir la idea misma de Europa, nuestros valores europeos comunes (…) no se puede convertir a Europa en un supermercado donde no importa quién entre, sino que lo principal es que una persona simplemente pague por los bienes», ha expresado el mandatario ucraniano en su mensaje diario a la población de Ucrania.

La central de Zaporiyia está bajo el control de Rusia

Ucrania ha confirmado que la central nuclear de Zaporiyia se encuentra bajo dominio ruso, tras varias semanas de bombardeos en las instalaciones. Dicha central es la más grande de Europa.

Alemania defiende que podrá sobrevivir el invierno sin gas ruso

Anka Feldhusen, embajadora alemana en Ucrania, ha señalado que Alemania confía en sobrevivir al invierno sin el gas ruso en caso de que el suministro se suspenda debido a las sanciones impuestas contra Moscú por la invasión de Ucrania.