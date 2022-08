Guerra Rusia – Ucrania, última hora en directo

En directo, la última hora de lo que ocurre en la guerra de Ucrania. El conflicto empeora por días, y el conflicto Rusia – Ucrania por el momento no tiene fecha para acabar. Putin no quiere negociar y, por su parte, Zelenski no descansará en su intento. Te contamos el último minuto.

Guerra de Ucrania, última hora en directo

Zelenski considera que la guerra será corta si Ucrania se fortalece

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este domingo que la duración de la guerra con Rusia depende de la fortaleza que consiga su país.

«Cuanto más fuerte sea Ucrania, más débil será Rusia y, por lo tanto, menos tiempo durará esta guerra», ha indicado el mandatario en el vídeo diario en el que se dirige a la población ucraniana.

Rusia toma de Peski, en Donetsk

El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado este sábado la toma completa de la ciudad de Peski, en Donetsk, en el este de Ucrania.

«El territorio de Peski de (la autodenominada) República Popular de Donetsk ha sido completamente liberado», ha afirmado Igor Konashenkov, portavoz del ministerio de Defensa ruso.

¿Cuándo comenzó la guerra?

Se cumplen casi seis meses desde el inicio de la guerra, el pasado 24 de febrero. Más de 350 niños han fallecido en Ucrania desde el comienzo del conflicto.