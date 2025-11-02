El Gobierno de Starmer califica de «incidente aislado» el ataque de Huntingdon y descarta ahora el atentado

El Gobierno de Reino Unido, liderado por Keir Starmer, descarta ahora que el apuñalamiento múltiple en la estación de Huntingdon tuviera una motivación terrorista. Así lo ha trasladado el ministro de Defensa, John Healey, que lo ha calificado de «incidente aislado».

«La hipótesis del ataque terrorista es una mera suposiciones, la única consideración es que fue un incidente aislado, un ataque aislado, y no hay razón para que los demás no continuemos con nuestras vidas», ha señalado al respecto.

A pesar de ello, ha reconocido que el ataque «refleja un periodo de presión creciente» sobre el país y de «incertidumbre en el mundo entero, una nueva era de amenazas».

El ministro ha respondido así a varios factores relacionados con la tesis del atentado, como que hubiera dos detenidos, que la Policía antiterrorista se haya sumado a la investigación y que ataques similares en el pasado tuvieran motivaciones ideológicas.

El Gobierno laborista trata de evitar las especulaciones sobre el ataque, sin vincularlo explícitamente ni con el terrorismo ni con la inmigración, en un momento de alta tensión.

En este sentido, cabe recordar que el pasado lunes, un refugiado afgano mató a puñaladas a un hombre de 49 años en Uxbridge, en el oeste de Londres, y dejó a otros dos heridos. El atacante, al que se había concedido el asilo en 2022, fue detenido horas después.

Apuñalamiento múltiple en Huntingdon

El ataque en la estación de tren de Huntingdon tuvo lugar este sábado, 1 de noviembre, en torno a las 19:30 horas. El apuñalamiento tuvo lugar en el interior de un tren y dejó diez heridos, dos de ellos continúan en estado crítico.

La Policía británica ua ha informado de la identidad de los dos detenidos por el apuñalamiento múltiple: se trata de «dos hombres de nacionalidad británica, un ciudadano negro de 32 años y otro de ascendencia caribeña de 35». Así lo ha trasladado el portavoz policial, John Loveless.