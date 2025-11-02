Varios heridos en un apuñalamiento múltiple en un tren en Huntingdon (Reino Unido)

Varias personas han resultado heridas en un apuñalamiento múltiple sucedido en el interior de un tren en la estación de Huntingdon, Reino Unido, a unos 120 kilómetros al norte de Londres. Dos personas han sido detenidas por este ataque y varios de los heridos fueron trasladados al hospital.

«Actualmente estamos respondiendo a un incidente en un tren con destino a Huntingdon donde varias personas han sido apuñaladas», ha explicado la Policía de Transporte británica. La Policía del condado de Cambridgeshire ha especificado que los hechos han tenido lugar alrededor de las 19:30 horas (hora local) y que dos individuos han sido arrestados. El trayecto cubría la ruta con origen en la ciudad de Doncaster y con destino a la capital, Londres.

Los cuerpos policiales no han informado del número exacto de heridos, aunque han avanzado que «varias personas» tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios. Asimismo, ha comenzado una investigación para esclarecer lo sucedido y, por el momento, las autoridades han cerrado al tráfico la carretera A-1307, que conduce a Huntingdon.

Según un testigo citado por la BBC, se escuchó a un hombre gritar «¡tienen un cuchillo, corred!». La mayoría de los pasajeros lograron escapar del vagón donde se estaba produciendo el ataque. Uno de los atacantes fue reducido por la policía con una pistola táser, y un gran dispositivo policial fue desplegado rápidamente.

«El terrible incidente ocurrido en un tren cerca de Huntingdon es profundamente preocupante. Mis pensamientos están con todos los afectados, y agradezco la respuesta de los servicios de emergencia. Cualquier persona que se encuentre en la zona debe seguir las indicaciones de la Policía», ha sostenido el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer.

El alcalde de Cambridgeshire y Peterborough, Paul Bristow, ha mostrado sus condolencias a los heridos en el incidente. «Mis pensamientos y oraciones están con todos los afectados», ha aseverado.