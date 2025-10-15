Al menos un muerto y 30 heridos tras un atentado frente a las oficinas del presidente de Ecuador

Al menos una persona ha muerto y otras 30 han resultado heridas este martes después de un atentado llevado a cabo con un coche bomba en la ciudad de Guayaquil (Ecuador). El ataque ha ocurrido frente a un edificio de oficinas de la familia del presidente, Daniel Noboa, y frente a un centro comercial. Las autoridades han calificado el hecho como un acto terrorista, el más grave registrado en lo que va del año en Ecuador.

La explosión ha tenido lugar alrededor de las 18:30 horas (hora local, 01:30 en España) frente al centro comercial San Marino, un área de alta afluencia ubicada al norte de Guayaquil. Testigos han reportado un «estruendo» que se pudo escuchar a varios kilómetros de distancia, seguido de una columna de humo y destrozos en los locales cercanos.

Según la Policía Nacional de Ecuador, el estallido ha sido por un vehículo «cargado con explosivos» que se encontraba estacionado frente al complejo. El impacto destruyó por completo el automóvil y provocó daños en al menos «una decena de vehículos cercanos», además de romper ventanales de edificios y comercios. Además, los agentes han señalado que había otro coche cargado con explosivos, pero este no llegó a detonar.

De acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg, dentro del segundo automóvil se hallaron cuatro cargas explosivas de «alto poder», equipadas con mechas de seguridad y un sistema electrónico de activación. Los agentes confirmaron que se trataba de un artefacto de elaboración profesional, no artesanal, lo que refuerza la hipótesis de una acción planificada por grupos criminales con capacidad técnica

#URGENTE ACTUALIZACIÓN Sobre los sucedido en Guayaquil, la Policía Nacional se encuentra aún operando en el sitio y encontró lo siguiente: 4 cargas explosivas de alto poder con sus respectivas mechas de seguridad. Dispositivo electrónico para activación del explosivo.… pic.twitter.com/ayCsxxQkcU — John Reimberg (@JohnReimberg) October 15, 2025

Este es el segundo vehículo que explota en la ciudad en menos de un mes. El pasado 26 de septiembre, otro automóvil fue detonado en los exteriores de la Cárcel Regional de Guayaquil. En aquella ocasión, no se registraron ni heridos ni fallecidos.

El pasado 9 de octubre, la Policía también desactivó explosivos pegados a una bombona de gas hallada en un vehículo estacionado fuera de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y peligrosa del país.