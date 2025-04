Ayuso come con Noboa antes de intervenir en el cierre de campaña para su reelección en Ecuador

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comido este jueves con el presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, en un restaurante en Guayaquil donde esta tarde tendrá lugar el cierre de campaña antes de las elecciones que afrontará el país sudamericano este 13 de abril.

Al igual que hizo ayer, Ayuso participará en el acto de esta tarde para dar su apoyo al líder del partido liberal ADN que este domingo se juega la reelección frente a Luisa González, candidata por el partido de izquierdas Revolución Ciudadana.

Ayuso y el mandatario ecuatoriano han almorzado en el restaurante Guayaca y han pedido para comer un corviche hecho con plátano verde y salsa de maní (cacahuetes), un pescado y un ceviche. La líder de los populares en Madrid se ha mostrado muy animada con Noboa y ha accedido amablemente a probar todos los platos típicos de la zona que le recomendaba la comitiva.

La comida ha estado vigilada por un amplio despliegue policial y decenas de militares que han utilizado incluso aparatos electrónicos para comprobar que la comida, antes de ser servida en la mesa, no tenía sustancias tóxicas.

Tras el almuerzo, ambos se han dirigido hasta el Coliseo Voltaire Paladines dónde se va a celebrar el último mitin de Noboa antes de las elecciones del domingo. El presidente ha elegido la localidad de Guayaquil para cerrar su campaña porque es originario de esta ciudad portuaria de 2,65 millones de habitantes.

Ecuador llega a la recta final de la campaña presidencial con mucha incertidumbre y unos resultados muy ajustados. Al presidente Daniel Noboa, del partido ADN, y la aspirante a sucederle, la candidata de izquierdas, Luisa González, de Revolución Ciudadana, les separan en las encuestas apenas cuatro décimas, lo que puede considerarse un empate técnico.

Una de las empleadas de este restaurante, que ha atendido a los dos presidentes, ha asegurado a OKDIARIO que si Noboa pierde las elecciones, ella y toda su familia se irán a vivir a Nueva Zelanda. Kahyda Rivera dice que el país no aguanta más toda la inseguridad que tienen y que si los socialistas llegan al poder, Ecuador no puede funcionar. «Nuestro país está cansado de tantos años del cáncer del socialismo».

«Si no gana Noboa, mi familia y yo nos vamos a mudar porque aquí no hay futuro. Mi hijo tiene 9 años y si se va Noboa, no sólo no podremos salir de nuestras casas, sino que estaremos entregando nuestra vida a los grupos de delincuencia organizada», ha sentenciado.

Año y medio de Noboa en el poder

En mayo de 2023, el entonces presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, cumplía 24 meses en el cargo, pero lo hacía sumido en una grave crisis de seguridad y sospechas de corrupción. Por este motivo, Lasso fue objeto de un proceso de destitución iniciado por la Asamblea Nacional -en la que contaba con un apoyo minoritario- por presunta malversación de fondos en un contrato de transporte de crudo.

Para evitar ser destituido, Lasso invocó la muerte cruzada, un recurso constitucional incluido en la Carta Magna de 2008 que permite al presidente disolver el Congreso si considera que este bloquea su gestión.

Con la disolución del poder legislativo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) organizó elecciones anticipadas, cuya primera vuelta se llevó a cabo el 20 de agosto de 2023 y la segunda el 15 de octubre. Lasso, con una baja popularidad en aquel momento, no se presentó a la reelección.

Daniel Noboa se presentó como un nuevo candidato liberal de centro, dispuesto a romper la alternancia entre el correísmo y la derecha tradicional, y aplicar medidas de choque contra el crimen. Asumió la presidencia el 23 de noviembre de 2023 con el mandato de completar el último año y medio de la presidencia de Lasso (2021-2025) que concluye en mayo de este año. Por este motivo, Ecuador celebra este domingo la segunda vuelta de las nuevas elecciones generales.