«Un ciudadano negro de 32 años y otro de ascendencia caribeña»: los detenidos por el ataque de Huntingdon

La Policía británica ha informado de la identidad de los dos detenidos por el apuñalamiento múltiple en un tren de Huntingdon (Reino Unido): se trata de «dos hombres de nacionalidad británica, un ciudadano negro de 32 años y otro de ascendencia caribeña de 35». Así lo ha trasladado el portavoz policial, John Loveless.

El mismo portavoz ha informado, además, de que en estos momentos se descarta la hipótesis del ataque terrorista. «En este momento, no hay nada que deje entrever que estamos ante un incidente terrorista y ahora mismo no queremos especular sobre las causas», ha señalado en una rueda de prensa.

Los hechos ocurrieron en la tarde este sábado, 1 de noviembre, en la estación de Huntingdon. En torno a las 19:30 horas, dos individuos apuñalaron a varias personas en el interior de un tren que se dirigía a Londres. Aunque en principio se informó de que la vida de nueve heridos corría peligro, John Loveless ha confirmado que cuatro de las víctimas han recibido el alta, pero dos personas continúan en estado crítico.

Todos los heridos fueron trasladados a distintos centros hospitalarios y las autoridades cerraron al tráfico la carretera A-1307, que conduce a Huntingdon.

El Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra confirmó el despliegue de un «operativo a gran escala» para el transporte de los heridos que incluyó «numerosas ambulancias, comandantes tácticos, así como al Equipo de Respuesta en Áreas Peligrosas y equipos de cuidados intensivos».

«El terrible incidente ocurrido en un tren cerca de Huntingdon es profundamente preocupante. Mis pensamientos están con todos los afectados, y agradezco la respuesta de los servicios de emergencia. Cualquier persona que se encuentre en la zona debe seguir las indicaciones de la Policía», indicó el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer.

De la misma forma, el alcalde de Cambridgeshire y Peterborough, Paul Bristow, mostraron sus condolencias a los heridos en el incidente: «Mis pensamientos y oraciones están con todos los afectados».