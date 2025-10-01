Las autoridades alemanas han arrestado a tres terroristas de Hamás, que planeaban ataques terroristas, según ha informado este miércoles 1 de octubre la Fiscalía Federal. Los terroristas fueron detenidos en Berlín durante una entrega de armas. Además, se han producido registros Leipzig y Oberhausen, en Renania del Norte-Westfalia.

La Fiscalía ha explicado que los arrestados están acusados de adquirir armas de fuego y municiones —entre ellas una pistola Glock, un fusil de asalto AK-47 y varios cientos de cartuchos— para que el grupo terrorista palestino las utilizara en ataques contra instituciones israelíes y judías en Alemania.

Los terroristas detenidos son un alemán de 36 años, de origen libanés, Abed Al G., un hombre de 43 años, nacido en Líbano, Wael F. M., y de nacionalidad desconocida, y un alemán de 44 años, de origen sirio, Ahmad I., según el comunicado oficial.

En febrero de este año, cuatro terroristas de Hamás acusados de planear ataques contra instituciones judías en Europa fueron juzgados en Berlín. Fue el primer caso en llevarse a juicio contra terroristas de Hamás en Alemania.

Este nuevo caso se produce en un contexto de creciente de preocupación por la actividad de los terroristas de Hamás en Europa. La Fiscalía alemana ha subrayado que las detenciones forman parte de los esfuerzos continuos para prevenir actos de violencia y proteger a la comunidad judía y a instituciones israelíes en el país. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas acciones en otras ciudades, mientras las autoridades buscan desarticular cualquier red vinculada al grupo islamista en Europa. La detención se ha producido además cuando los terroristas de Hamás repasan el acuerdo de paz del presidente de Estados Unidos Donald Trump para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, originada a consecuencia de la repuesta de Israel tras la masacre de Hamás en el sur de Israel.

Israel ha alertado en diferentes ocasiones a sus aliados europeos sobre la expansión de la red terrorista de Hamás en el continente y la amenaza que representa para las comunidades judías e instituciones israelíes. Fuentes del ministerio de Asuntos Exteriores de Israel consultadas por OKDIARIO han apuntado a Cataluña y Reino Unido.

La Fiscalía alemana ha subrayado que las detenciones de los tres terroristas de Hamás forman parte de los esfuerzos continuos para prevenir atentados terroristas y proteger la seguridad pública. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones en otras ciudades. Las autoridades buscan desarticular cualquier red vinculada al grupo islamista en Europa.

La operación que condujo a las detenciones ha incluido vigilancia previa y seguimiento de las reuniones de los sospechosos, así como la intervención de fuerzas operativas especializadas para asegurar las armas y materiales que podrían haber sido utilizados en ataques violentos importantes.

El caso evidencia la creciente atención de los servicios de seguridad europeos ante la actividad de los terroristas de Hamás fuera de Oriente Medio y refuerza la cooperación internacional entre países como Alemania e Israel para prevenir atentados y garantizar la protección de las comunidades judías.