Detenidos y enviados a prisión provisional dos sospechosos por el robo del Louvre de París

Un juez de instrucción ha enviado a prisión provisional este miércoles a los dos detenidos por el robo de las nueve piezas de joyería en el Museo del Louvre el pasado 19 de octubre. Laure Beccuau, fiscal de París, ha informado de que los detenidos han «admitido parcialmente su participación» en el robo, aunque por el momento los objetos no se han recuperado. Los detenidos son un hombre de 34 años, de nacionalidad argelina e instalado en Francia desde 2010, y un francés de 39 años, originario de Aubervilliers, localidad ubicada a las afueras de París.

La Fiscalía de la capital francesa ha comunicado que los dos sospechosos han sido acusados formalmente por «robo en banda organizada y asociación criminal». Los cargos pueden acarrear penas de hasta 15 y 10 años de cárcel respectivamente.

Los dos detenidos se encontraban bajo custodia policial desde hacía 96 horas y ambos tenían antecedentes penales. Beccuau ha informado de que se ha encontrado restos de ADN de ambos sospechosos en la Galería de Apolo del Louvre, la escena del crimen. El más joven, el de nacionalidad argelina, fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle de París cuando intentaba embarcar en un avión rumbo a Argelia.

La Fiscalía parisina ha rechazado dar «más detalles» sobre la investigación, ya que aún no se han detenido a todas las personas que participaron en el robo. «La investigación se mantiene confidencial con respecto a los que todavía se encuentran prófugos», ha aclarado el comunicado de la Fiscalía. «La investigación continúa», ya que aún quedan «muchos elementos por explorar».

Beccuau también ha indicado que por el momento «no descarta la posibilidad» de que se trate de un grupo de más de cuatro delincuentes, aunque las cámaras de seguridad sólo captaron a cuatro individuos en las proximidades de a escena del crimen. La fiscal además ha señalado que no descarta que haya más responsables y que el crimen se tratara de un robo por encargo.

Por el momento, las joyas «siguen desaparecidas»: «Todavía no están en nuestro poder», ha reconocido durante una conferencia de prensa. Por otro lado, ha descartado que los autores del robo «tuvieran complicidad alguna dentro del museo», según la evidencia que tienen las autoridades en este momento.

El robo se produjo el domingo 19 de octubre poco después de la apertura de las puertas del museo, lo que obligó al desalojo de todos los visitantes. La pinacoteca, uno de los emblemas culturales y turísticos de Francia, también permaneció cerrada el lunes, mientras que los martes nunca suele abrir, y reabrió el miércoles pasado.