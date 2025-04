Polémica en el funeral del Papa: Yolanda Díaz y María Jesús Montero se hacen un selfie durante el acto

El funeral del Papa Francisco ha puesto de manifiesto la mala educación que practican algunos altos cargos del Gobierno socialista que dirige Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno, que no hizo acto de presencia para presentar sus respetos ante el cuerpo del pontífice, envió en su lugar a sus vicepresidentas Yolanda Díaz y María Jesús Montero, y al ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Todos ellos han protagonizado varias faltas de respeto ante el Sumo Pontífice fallecido tales como negarse a la persignación ante el ataúd del Papa, un gesto que en el contexto del momento, lejos de su contenido religioso, hubiese sido necesario.

Ahora bien, la falta de decoro se evidencia cuando poco antes de comenzar la ceremonia por el funeral de Francisco I, tanto Yolanda Díaz como María Jesús Montero se hacen un selfie sonriendo. Este comportamiento resulta desconcertante en dos representantes del gobierno español que asisten a una ceremonia en memoria de un jefe de Estado extranjero y líder espiritual de la Iglesia con mayor número de fieles en España.

Este hecho irrespetuoso y chabacano no ha pasado desapercibido en redes sociales donde miles de usuarios han criticado a las vicepresidentas a las que han calificado de «deleznables». «Las señoras Ministras no tienen respeto alguno por nada ni por nadie. Personalmente creo que es deleznable, pero no pasará absolutamente nada e incluso se justificarán!», ha dicho David Díez, coordinador de Redes Sociales del PP en La Coruña. «Qué par de paletas», ha dicho otro internauta.

Qué par de paletas. pic.twitter.com/b9KHKA6YT2 — Philmore A. Mellows (@PhilAMellows) April 26, 2025

«Hay una escena maravillosa en Dos tontos muy tontos en la que uno suelta: ‘Justo cuando pensé que no podías ser más tonto, haces algo como esto… ¡y te redimes por completo!’. Me la han recordado Yolanda Díaz y María Jesús Montero haciéndose un selfie en el funeral del papa», ha dicho el escritor Álber Vázquez.