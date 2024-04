Las cinco hipótesis de cómo será la respuesta de Israel al ataque de Irán

Israel consideró seriamente lanzar el pasado lunes por la noche el ataque de respuesta a Irán, pero finalmente decidió posponerlo por supuestas presiones de EEUU; así lo asegura al menos Barak Ravid, un periodista israelí y analista político de la CNN, citando cinco fuentes israelíes y estadounidenses. Permanece la duda, pues, de cuándo será el contraataque de Israel contra el régimen de los ayatolás y sus aliados, entre ellos, los terroristas libaneses de Hezbolá. Lo que sí hay son hipótesis de cómo podría ser, aunque, a medida que pasa el tiempo, el Gobierno se debate más en la gran duda de si responder de una forma simbólica o de una forma contundente.

Los medios israelíes desgranan conjeturas de la forma en que el Ejército y el Gabinete de Guerra de Israel diseñan la operación de respuesta al ataque sin precedentes de Irán; una operación que ya está definida al completo, a tenor de las declaraciones del jefe de Estado Mayor del Ejército israelí, Herzi Halevi, pero sobre la que Netanyahu cada vez tiene más dudas tras escuchar las recomendaciones de EEUU.

Halevi dijo claramente este martes que Israel no dejará sin respuesta el ataque con drones y misiles lanzados desde Irán, Líbano y Yemen. En sus declaraciones desde la base de Nevatim, enfatizó que el bombardeo sobre territorio israelí tendrá una acción decidida por parte de Jerusalén, que esgrime su derecho a la legítima defensa.

Cómo: 5 hipótesis del ataque a Irán

Las hipótesis que manejan analistas de Israel citados por The Jerusalem Post para la respuesta a los bombardeos del pasado sábado de Irán a Israel son:

Atacar instalaciones del programa nuclear iraní.

iraní. Atacar instalaciones de drones o misiles balísticos que estuvieron directamente involucrados en la operación de Irán.

que estuvieron directamente involucrados en la operación de Irán. Ataques quirúrgicos o selectivos contra individuos específicos.

contra individuos específicos. Castigar a miembros de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica en el extranjero.

en el extranjero. Una combinación de alguno de los anteriores con un gran ciberataque.

Aun así, algunos indicios indican que la Fuerza Aérea estaría involucrada en un objetivo inusualmente significativo. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, dijo este martes que «los iraníes fracasaron en su ataque y no lograrán disuadir a Israel. Los cielos del Medio Oriente están abiertos de par en par para la fuerza aérea [israelí]. Cada enemigo que venga detrás de nosotros será atacado dondequiera que esté».

Cuándo: la Pascua Judía de Pésaj

Respecto a cuándo será el ataque, el jefe del Ejército israelí, Herzi Halevi, insinuó el martes que el momento del contraataque no era ya tan inminente. Así lo aseguró durante su visita a la batería de defensa aérea Arrow del Batallón 136.

«Estamos permitiendo una política interna para que al menos los ciudadanos puedan vivir esta semana de Pésaj casi como de costumbre, porque confiamos completamente en ustedes y en su disposición», insinuando quizás que cualquier ataque podría ser posterior.

La festividad de Pésaj es la Pascua Judía, que recuerda la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en el Egipto de los faraones y su transformación en nación. Este año, comienza la tarde del

22 de abril y acaba la tarde del 30 abril.

La respuesta de Israel

Israel parece que ya ha decidido cómo contraatacarán a Irán y sus aliados, pero los complejos preparativos de la operación podrían, no obstante, propiciar cambios en lo ya decidido, según asegura The Jerusalem Post.

No hay dudas, sin embargo, de que la urgencia y la inminencia del contraataque que el lunes se manejaba, ha dado paso a otro tempo para la operación militar. Todo indica que Jerusalén ahora podría estar conteniendo el ataque para evitar una escalada que podría devenir en una guerra regional.

Algunos analistas, no obstante, no descartan que Halevi y otras autoridades de Israel estén escenificando un comportamiento fingido para conseguir astutamente que Irán y sus aliados bajen la guardia. Lo que sí es un hecho es que la simple lectura de las señales relevantes sugiere que un ataque importante ya no es inminente e incluso podría posponerse por más tiempo.

Paralelamente, la administración Biden, ha advertido de que una escalada con Irán no serviría a los intereses estadounidenses o israelíes e instó a Israel a «tener cuidado» con cualquier represalia, han dicho fuentes de la Administración estadounidense.