Pese a estar en plena planificación de la respuesta al ataque de Irán el Ejército de Israel no deja sus operaciones de ataques quirúrgicos contra los terroristas gazatís y libaneses y ha acabado («neutralizado») con un comandante de brigada terrorista libanesa Hezbolá y a otro especializado en proyectiles durante sendos bombardeos al sur del Líbano. Paralelamente, las fuerzas militares del FDI han informado de que ya saben cómo responderán a Irán por su ataque del sábado, pero no el cuándo.

El ejército ha informado de que en un primer ataque contra un vehículo en el área de Ain Baal del sur del Líbano, murió un miembro de Hezbolá identificado como Ismail Yusaf Baz, quien ejercía como comandante del sector costero del grupo y era un «veterano en varios puestos del ala militar» de la milicia.

“Como parte de su cargo, Ismail participó en la promoción y planificación de lanzamientos de cohetes y misiles antitanque hacia Israel desde la zona costera del Líbano”, asegura la nota de las FDI, sin aportar pruebas al respecto.

Por otro lado, sus cazas bombardearon este martes la zona libanesa de Kafr Dounine, donde el Estado israelí afirma que mató a un comandante de la Unidad de Proyectiles y Misiles en el cuerpo de élite de Hezbolá, las Fuerzas Radwan.

La respuesta a Israel

Por otra parte, el Ejército y el Gobierno de Israel ya han decidido cómo contraatacarán a Irán y sus aliados, pero aún no han decidido el momento; según informe The Jerusalem Post. Los complejos preparativos necesarios podrían, no obstante, propiciar cambios en lo ya decidido.

No hay dudas, sin embargo, de que la urgencia y la inminencia del contraataque que el lunes se manejaba, ha dado paso a otro tempo para la operación militar. Todo indica que Jerusalén ahora podría contener el ataque para evitar que se convierta en una espiral de guerra regional.

El jefe de Estado Mayor del Ejército israelí, Herzi Halevi, insinuó que el momento del contraataque no era muy inminente, durante una visita a la batería de defensa aérea Arrow del Batallón 136.

«Estamos permitiendo una política interna para que al menos los ciudadanos puedan vivir esta semana de Pesaj casi como de costumbre, porque confiamos completamente en ustedes y en su disposición».

Algunos analistas, no obstante, no descartan que Halevi y otras autoridades de Israel estén escenificando un comportamiento fingido para conseguir astutamente que Irán y sus aliados bajen la guardia. Lo que sí es un hecho es que la simple lectura de las señales relevantes sugiere que un ataque importante ya no es inminente e incluso podría posponerse por más tiempo.

Hipótesis del ataque a Irán

Las hipótesis que manejan analistas israelíes citados por The Jerusalem Post para la respuesta a los bombardeos de Irán a Israel y sus aliados del pasado sábado son:

Atacar instalaciones nucleares iraníes.

iraníes. Atacar instalaciones de drones o misiles balísticos que estuvieron directamente involucrados en la operación de Irán.

que estuvieron directamente involucrados en la operación de Irán. Asesinar a individuos específicos.

a individuos específicos. Castigar a miembros de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica en el extranjero.

en el extranjero. Una combinación de alguno de los anteriores con un gran ciberataque.

Aun así, algunos indicios indican que la Fuerza Aérea estaría involucrada en un objetivo inusualmente significativo. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, dijo este martes que «lLos iraníes fracasaron en su ataque y no lograrán disuadir a Israel. Los cielos del Medio Oriente están abiertos de par en par para la fuerza aérea [israelí]. Cada enemigo que venga detrás de nosotros será atacado dondequiera que esté».