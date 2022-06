El chef español José Andrés ha denunciado este miércoles que varios misiles rusos han impactado este miércoles en el tren de comida de la organización humanitaria Word Central Kitchen (WCK) que se ubicaba en el este de Ucrania para ayudar a los civiles que huyen de la guerra. Los proyectiles han destrizado uno de los vagones.

En un mensaje en su perfil redes sociales, el mediático chef, que está grabando un documental sobre sí mismo para Disney +, ha aclarado que no ha habido heridos y que el incidente solo ha alcanzado a un vagón lleno de comida, pero que se podrá recuperar toda la que quedaba en el resto de vagones.

«Esto no parará a nuestros fantásticos equipos de WCK en Ucrania, que seguirán alimentando a la gente», ha avisado José Andrés, al tiempo que ha lamentado que los rusos estén atacando «duramente» las infraestructuras ferroviarias ucranianas.

Russian missile blew up our @WCKitchen food train in Eastern Ukraine… Nobody hurt thankfully…but they are now hitting train infrastructure hard! Only 1 wagon of food fully lost, will save the rest! This won’t stop us—our amazing Ukrainian WCK teams will keep feeding the people! pic.twitter.com/cRlIdyTkXg

— José Andrés (@chefjoseandres) June 15, 2022