El actor estadounidense Alec Baldwin se ha declarado no culpable este jueves de los cargos de homicidio involuntario en el caso del tiroteo en el rodaje de su última película, Rust, en Nuevo México (Estados Unidos), que terminó con la muerte de la directora de fotografía, Halyna Hutchins. Según un documento judicial, el actor, que ha renunciado a su primera comparecencia ante los tribunales, se ha declarado inocente. Baldwin ha sido puesto en libertad bajo la promesa de no poseer un arma, no beber alcohol y no hablar con testigos del tiroteo.

El actor disparó en octubre a la directora de fotografía, Halyna Hutchins, durante la grabación de una escena, con un arma que debía ser de fogueo, pero que, por motivos desconocidos, estaba cargada. Tanto Baldwin como la armera, Hannah Gutierrez-Reed, han sido acusados enero de homicidio involuntario.

Pese a que el actor no comparecerá ante los tribunales, está previsto que Gutiérrez-Reed se presente este viernes. El documento judicial señala que la grabación de la película continuará bajo estrictas medidas de seguridad. En concreto, Baldwin podrá tener contacto con testigos del tiroteo exclusivamente hasta que termine su trabajo, incluyendo la promoción de la película. En caso de hablar sobre el incidente, tendrá que haber abogados presentes.

Baldwin seguriá el rodaje

La producción de Rust ha revelado sus planes de terminar el rodaje de la película en Montana esta primavera. Mientras, se espera que se cuente con un nuevo director de fotografía. Sin embargo, está previsto en un principio que Baldwin y otros actores principales reanuden la producción, aunque no se utilizarán más municiones ni armas en el rodaje y se incluirán dos agentes de seguridad en el equipo.

El mes pasado fueron acusados de dos cargos de homicidio involuntario por la muerte de Halyna Hutchins, directora de fotografía, el 21 de octubre de 2021 en el rodaje de la película al sur de Santa Fe. El tribunal aún no ha fijado una fecha para la vista preliminar, en la que la fiscal del Primer Distrito Judicial, Mary Carmack-Altwies, presentará su caso al juez para que decida si existe causa probable para seguir adelante con el juicio. Está prevista que las audiencias preliminares, se programen durante las próximas semanas.