Al menos cuatro muertos en un tiroteo al este de Canadá

Al menos cuatro personas han muerto por un tiroteo registrado este viernes en la localidad canadiense de Fredericton, situada en la región de Nuevo Brunswick, en el este del país, según un primer balance de la Policía, que ha instado a la población a evitar la zona.

La Policía de Fredericton ha informado en Twitter de este incidente, del que apenas han trascendido detalles más allá de que ha tenido lugar en la zona de la calle Brookside. “Publicaremos más información cuando podamos confirmarla”, ha añadido.

Por su parte, la Asociación de Bomberos local ha recomendado a los ciudadanos “permanecer en sus casas y negocios”. “Cerrad las puertas y no uséis las redes sociales para informar de lugares donde hay policías”, ha publicado en su perfil de Facebook.

