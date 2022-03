Desde hace un tiempo se habla del minimalismo. Vamos a conocer más este concepto y de qué manera adoptarlo en la vida. Qué es ser minimalista. De igual forma que el estilo de decoración, esta filosofía es menos es más y se basa en vivir con menos o con lo justo.

No es tan fácil de aplicar en los tiempos actuales, cuando el consumismo se apodera de todos a diario.

Qué es ser minimalista

Aprender a vivir con menos

Es posible hacerlo porque si miramos alrededor vemos que muchas personas no tienen ni lo básico. Esto lo detectaremos cuando nos demos cuenta de que la mayor parte de las cosas que tenemos no las necesitamos.

Dar gracias a diario

Es fácil levantarse y dar gracias cada día por aquello que tenemos. Agradecer es una de las bases para que te sientas mejor y para adoptar este estilo de vida.

Filosofía Marie Kondo

La empresaria ha revolucionado la manera de ordenar y organizar nuestras casas y esto es gracias al menos es más. Marie piensa que la mayor parte de cosas no son útiles y la debemos donar o tirar, y con esto nuestra casa gana porque estará siempre ordenada.

Practicidad

Para adoptar este estilo debes ser práctico. Pues no solamente debes pensar en qué no usas, si no en donarlo, dar una segunda vida a lo que no usamos y en ser más prácticos en la vida en general. Está claro, el minimalista quiere simplificar su vida tanto como pueda.

Ser consciente de todo

Aquellas personas minimalistas son las que comen, duermen, hacer ejercicio… pero casi siempre lo hacen de forma consciente. Sabiendo realmente porqué hacen cada cosa, y así lo vivimos con mayor intensidad.

Aquí y ahora

Esta filosofía une diversas disciplinas. Pues para estar en conexión con aquello consciente y en vivir con lo necesario, debemos estar en el aquí y ahora, y hacer caso al presente. Conectar con esto es fácil mediante la meditación. Otra cosa es practicar pilates, yoga y aprender a respirar.

Beneficios de ser minimalista