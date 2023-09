Para cruzar el río: cómo hacer una balsa con troncos

Es poco probable que en algún momento necesites una, pero, por si acaso, mejor que sepas cómo hacer una balsa con troncos. Supongamos que caes en una isla desierta y la única forma de salir de allí es con una embarcación. También te sirve para atravesar un río o lago si no hay otra manera de hacerlo. Casi con seguridad, sólo contarás con unos árboles para construirla.

Lo primero que debes tener en cuenta es buscar varios troncos, diez a ser posible, y llevarlos hasta una zona cercana a la orilla. Disponiendo de los materiales, acércalos al agua hasta una profundidad mínima pero suficiente para que puedan flotar solos.

Así se construye una balsa con troncos

Consigue unos seis u ocho palos de diez centímetros de diámetro, con la condición de que sean más largos que los propios troncos. Luego, en uno de los extremos de los troncos coloca un palo debajo y a modo en cruz con un palo que coincida encima. Repite muchas veces este proceso, hasta que no te queden palos cortos. Finalmente, une los extremos para sujetar los troncos.

Una vez que hayas logrado un resultado con el que estés conforme, clava la cubierta encima de los plazos cruzados para obtener fácilmente una plataforma más elevada que la base de la balsa. Si estás en casa y no en una isla desierta, puedes hacer trampa recurriendo al contrachapado para que quede más profesional. Si no tienes esa ventaja, usa tablas con los extremos redondos.

Es importante tener en cuenta que puedes darle un toque más personal a la balsa, montando un mástil y utilizando alguna vela. Puedes poner un palo con una lona y simular un timón. Si la balsa es grande, no deberías descartar darle algún fin práctico. Aconsejamos instalar una barbacoa o un pequeño camarote para jugar con tus niños los fines de semana por las tardes.

Algunas recomendaciones

Otra alternativa por la que puedes optar una vez que domines las balsas simples son las balsas pontón, similares a un catamarán. Aunque son semejantes a los ojos inexpertos, los especialistas sugieren hacer dos secciones más estrechas y algo más altas.

Asegura una placa de contrachapado gruesa o varias placas finas a los grupos de troncos para obtener una balsa más fiable. Finalmente, remata la tarea con una vela de lona o de nylon y cose los bordes para que no se deshilache durante tus aventuras.