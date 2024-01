Cómo ver vídeos eliminados en YouTube: te lo contamos claro

Seguro que te ha pasado, has entrado en YouTube y el vídeo que buscas no aparece. Sabes que estaba allí pero ya no está. Se trata de una situación más común de lo que crees, porque algunos creadores tienden a borrar los contenidos. Por esto, queremos saber cómo ver videos eliminados en YouTube.

Tampoco deberíamos descartar que la propia plataforma los haya borrado de allí por infringir alguna de sus normas de privacidad. ¿Hay alguna posibilidad de recuperar esos archivos para volver a disfrutarlos?

¿Cómo ver vídeos eliminados en YouTube?

Hay diversas maneras de poder hacerlo. Sigue los pasos y establece la opción que te parezca.

Opción 1: con la aplicación Wayback Machine

Wayback Machine es una aplicación que conserva los vídeos eliminados de YouTube y de otros servicios, y para la cual necesitarás únicamente la URL del vídeo eliminado. Si lo habías visto en tu PC o en tu móvil, podrás observarla en el historial del navegador. Recuerda que la URL del vídeo es el código que sigue a «https://www.youtube.com/watch?v=» en el campo de direcciones.

Una vez que hayas obtenido la dirección URL del vídeo en cuestión, puedes comprobar si permanece en la biblioteca de Wayback. Tan sólo tienes que entrar a la web oficial de la aplicación a través de este enlace. Pega la dirección en la barra de la pantalla. Confirma la búsqueda con un click y espera a los resultados con las fechas en las que la página con el vídeo se «guardó».

Busca una fecha relativamente lejana en el tiempo para asegurarte de que el vídeo aún estuviera publicado.

Si Wayback Machine, Time Travel es un sitio parecido.

Opción 2: la página en caché

Cuando buceamos por Internet, el navegador recopila datos de las webs que abrimos para que la próxima vez consuman menos recursos del sistema al abrirse. Es lo que se dice la «caché» de la página. Si puedes recuperarla, podrás ver el vídeo eliminado.

Sólo debes abrir el buscador de Google en tu navegador, y escribir «cache:» seguido de la URL del vídeo. Toca Enter para confirmar la acción y espera a ver si aparece algún resultado positivo. A veces, el caché consigue recuperar los contenidos borrados.

Opción 3: busca por el ID de reproducción

Como decíamos, el ID o la dirección URL es lo que viene tras «watch?v=». En el buscador de Google, pega la dirección URL realizando la búsqueda como siempre. Cabe la posibilidad de que el vídeo haya quedado alojado en alguno de los servidores desperdigados por el mundo que tienen tanto YouTube como otros servicios. Y, al buscarlo en Google, lograrás detectarlo.

Lo interesante de este truco es que sirve no sólo para hallar vídeos eliminados de YouTube sino también publicaciones en redes sociales, blogs. Cualquier elemento que aparentemente haya desaparecido de Internet podría aparecer con una simple búsqueda. Claro, si hablamos de redes sociales o blogs privados la cosa ya es más complicada porque requerirás de permisos de acceso a ellos.

Opción 4: busca por el nombre o las palabras clave

Hay ciertos vídeos que han trascendido a tal punto que todos los identificamos por alguna palabra clave o nombre particular. Buscando en YouTube o en el buscador de Google, puede que aparezcan resultados relacionados con el vídeo eliminado.

Generalmente, una asociación de palabras clave como «perro + caída + golpe» te acercarán al resultado que realmente buscas.

Si no aparece nada en YouTube ni en el buscador de Google, aún tienes la posibilidad de repetir la búsqueda por nombre o palabras claves en redes sociales como Twitter o Facebook, donde es muy probable que algunos usuarios hayan compartido ese contenido. Prueba, cuando realices las búsquedas, escribiendo el nombre del vídeo o las palabras claves con y sin comillas. Estas comillas afectan los resultados de búsquedas y puede que el contenido aparezca cuando las pones y no cuando las quitas. O al revés.

¿Tienes miedo y crees que van a eliminar algún vídeo? ¡Mejor descárgalo!

Prevenir es lo conveniente si crees que en alguno momento van a eliminar algún video de YouTube por infringir normas o arrepentimiento. Puedes descargar los vídeos en tu PC o móvil para almacenarlos en la memoria de estos equipos y que no se pierdan en el futuro.

Hay numerosos portales que te permiten descargar los vídeos de YouTube como SaveFrom, al que puedes entrar fácilmente. El procedimiento es muy similar al de la búsqueda. Se parecen porque debes obtener la dirección URL y pegarla. Tras unos segundos, el vídeo se cargará y podrás configurar algunas de las características que tendrá una vez que se descargue.

Estas descargas tardan en virtud de la velocidad de tu conexión a Internet y de la extensión o peso del archivo de vídeo. Normalmente, transcurrido un minuto como máximo, tendrás el vídeo en tu PC o móvil sin tener que instalar un programa.