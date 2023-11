Así puedes abrir un archivo de Pages en PC o Mac

Pages es una aplicación de procesador de textos muy famosa entre los usuarios de Apple que, sin embargo, puede usarse en PC. Tanto el sistema operativo MacOS como Windows aceptan los archivos creados o editados con este programa, pero hay que saber cómo acceder a su contenido en diversos portátiles y equipos de escritorio. ¿De qué forma abrir un archivo de Pages en PC o Mac?

Ésta es una pregunta que probablemente te habrás hecho si alguien te envió un archivo de este tipo o si acabas de descargarlo. Seguramente crees que no puedes hacer nada con él si tienes Windows 10 o Windows 11, pero no podrías estar más equivocado. Contrario a lo que muchos piensan, hay un truco simple para abrir archivos de Pages en Windows. A continuación te lo enseñamos.

¿Cómo abrir un archivo de Pages en PC o Mac?

Si tienes dudas sobre cómo proceder con los textos, gráficos, e imágenes que puede contener un archivo de Pages en Windows, primero debes conocer mejor esta aplicación. Es exclusiva para MacOS, lo que supone una limitación a la hora de instalarla. Aclarado esto, cabe la posibilidad de obtener una vista previa de los archivos de Pages en sistemas operativos de PC.

Antes que nada, debes abrir la carpeta donde se ubica el archivo de Pages. Revisa los archivos con el Explorador de Windows, identificando aquellos que necesitas abrir. Haz click derecho sobre uno de ellos, y revisa las opciones del menú desplegable. Observarás que hay varias acciones posibles, y debes hacer click en Renombrar. Podrás cambiar el nombre del archivo.

Lo que tienes que hacer es borrar el final, donde dice .pages, escribiendo en su lugar .zip. Al reemplazar su extensión, cambias el formato en el que se ejecuta el archivo cuando le haces doble click izquierdo. Esa sustitución es útil en muchos casos. Confirma que deseas aplicar el cambio, si Windows te pregunta, y luego pulsa doble click izquierdo o click derecho y Abrir en él.

Windows te preguntará con qué programa quieres abrir el archivo. Selecciona el Explorador de archivos o WinZip dentro de la lista. Automáticamente, los archivos Pages se abrirán en Windows como archivos comprimidos ZIP. Podrás visualizar una vista previa, incluyendo el texto, los gráficos y las imágenes del archivo. No podrás editarlo, pero sí tendrás acceso al contenido del archivo.

¿Y cómo abrirlos en MacOS paso a paso?

Si tienes un Mac y nunca has abierto un archivo Pages o hace demasiado tiempo que no tienes que lidiar con uno de esos elementos, no te vendrá mal un repaso acerca del procedimiento. Es aún más directo que en Windows.

Abre la App Store. Notarás que hay un icono que luce como una «A» blanca dentro de un círculo azul, si es que no la localizas. Lanzada la App Store, haz click en el recuadro Buscar en la esquina superior derecha. Busca «Pages» y presiona Enter. Inmediatamente, en una nueva página, te mostrará en pantalla un listado con todos los resultados coincidentes.

Haz click en el botón Obtener, al lado de la aplicación Pages. Debería ser el primero en el listado de resultados de búsqueda. Descargada e instalada la aplicación en tu Mac, inicia sesión con tu Apple ID y tu contraseña -si lo requiere- para poder abrirla.

Como los archivos Pages son nativos en esta aplicación, basta que hagas doble click en ellos para que el programa los abra. Únicamente tienes que ocuparte de hallarlos en tu disco duro y abrirlos para ver su contenido en los dispositivos de Apple.

Ya sabes más formas en las que establecer este tipo de documentos e ir más rápido en tu trabajo.