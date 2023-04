Safari es el navegador por defecto de los productos de Apple, una buena opción a los Chrome, Firefox, Edge y Opera. Siempre que estés entre los que se quedan con este programa en vez de bajar otros comunes en Windows, debes saber que mantenerlo actualizado es importante para sacar el máximo provecho de sus características y tener una buena experiencia. Lamentablemente, son pocos los que conocen los pasos para actualizar Safari en un Mac y cómo hacerlo en tu portátil.

El truco está en que Safari no puede actualizarse como una aplicación cualquiera sino que las nuevas versiones están disponibles con cada actualización de MacOS. Es decir, tendrás que actualizar tu sistema operativo para actualizar Safari al mismo tiempo.

¿Cómo actualizar safari en un Mac?

Safari es el famosísimo navegador de Apple, el que viene instalado por defecto tanto en el Mac como en cualquier otro dispositivo de esta marca. Es un navegador eficiente y rápido que realmente carga los contenidos a gran velocidad, por lo que si tu dispositivo es de batería durará mucho más al tardar menos tiempo que otros navegadores en cargarse.

Es importante que tengas en cuenta que la última actualización está disponible si tienes al menos OS X 10.6. Haz clic en el icono de Apple que puedes ver en la esquina superior izquierda de la pantalla. Seleccionar “Actualización de software”. Clic en “Instalar X elementos”, es un botón que está en la esquina inferior derecha de la ventana. Acto seguido el sistema comenzará a actualizar Safari. Se suele reiniciar el equipo o dispositivo varias veces.

Dado que una actualización depende de la otra, ya que MacOS actualiza consigo todo el software instalado por defecto, incluido éste, tienes que seguir los pasos básicos para instalar la versión más reciente del sistema operativo y no preocuparte por el navegador.

Antes de comenzar, te recomendamos hacer una copia de seguridad de tu Mac para evitar perder datos importantes.

Actualizar MacOS paso a paso

En el menú Apple, selecciona Ajustes del Sistema o Preferencias del Sistema en la esquina de la pantalla

En cualquiera de ambos casos, tienes que llegar a la sección dedicada a la Actualización de software

MacOS comprobará si hay una nueva versión disponible y te informará al respecto vía mensaje

Si la hay, puedes optar por Actualizar ahora, Instalar ahora y otras alternativas diferentes

Lo mejor es pulsar Actualizar ahora, introduciendo tus credenciales de acceso

Si tu Mac no te indica sobre una nueva versión disponible, es posible que aún no haya sido lanzada, que aún no esté en tu país o, imaginando ya el peor de los escenarios, que tu Mac ya no actualice y sea el momento de reemplazarla por un nuevo dispositivo.