Una vez que consumimos todas las frutas que vienen en cajas, solemos deshacernos de éstas sin darles otro uso. Ese puede ser un grave error, ya que estos objetos son útiles para transformarlos en pequeños muebles caseros. Si no lo crees, estos pasos para hacer un zapatero con una caja de frutas te demostrarán que realmente es así.

Tales cajas tienen el tamaño ideal para fabricar con ellas zapateros de tamaños pequeño o grande. Lo interesante es que no tendrás que gastar casi nada de dinero, y tu calzado ya no quedará tirado por la casa.

Cómo hacer un zapatero con una caja de frutas

En primer lugar, consigue tantas cajas de fruta como estantes quieras para tu zapatero. Uno de los zapateros que puedes hacer con cajas de fruta es readaptando la caja para incluir varios separadores En cada hueco independiente puedes después meter un zapato, lo que te dejará espacio para poder colocar en una sola caja varios pares de zapatos. Otro tipo de zapatero que puedes hacer es mucho más elaborado, más mueble. Lija las cajas para eliminar astillas e imperfecciones. Ahora debes apilarlas de forma que queden abiertas hacia el frente. Fija las cajas unas a otras con adhesivo fuerte o bien con clavos. En la parte trasera, que siempre es medio descubierta, utiliza cartón o láminas de madera para cubrir. Dales una capa de barniz, aplica dos capas de imprimación y píntalas en el color que más te apetezca Respeta los tiempos de secado entre cada mano

Más allá de que también puedes realizar banquetas, organizadores y otros tantos productos con estas cajas, centrándonos en los zapateros vas a necesitar de una caja por cada estante que quieras que tengan éstos.

Una vez que dispongas de ellas, lo más fácil es readaptar la caja incluyendo varios separados internos, imitando justamente las cajas de botellas de refrescos de los bares, que tienen divisiones para que no choquen entre sí. Hablamos de una opción muy atractiva sobre todo para los niños, cuyas zapatillas y zapatos son minúsculos.

La otra alternativa es apilar tres o cuatro cajas para confeccionar un zapatero en altura, lijándolas para quitarles cualquier posible imperfección o astilla que mantuviera, y ubicándolas de forma que la apertura mire al frente.

Puedes sujetarlas con clavos o un pegamento de calidad, aunque en el primero de los casos debes ser cuidadoso. Ya afirmadas, pon cartón o láminas del lado trasero para que el zapatero sea cerrado, y aplica barniz a la madera.

Secada esa primera capa, puedes darle otra si no estás del todo conforme con el resultado que has obtenido. Finalmente, no es mala idea añadirle unas ruedas para poder moverlo si hace falta. Por ejemplo, al limpiar.