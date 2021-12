Si alguna vez te has encontrado en la urgencia de necesitarlas, y no poder adquirirlas en ninguna parte, probablemente querrás saber cómo hacer velas de cumpleaños en casa. Muchas veces, ésta es la mejor alternativa no sólo pensando en la posibilidad de ahorrar algo de dinero, sino también si lo que nos interesa es poder personalizar un poco esas velas caseras.

Afortunadamente, nosotros mismos podemos crear velas de cumpleaños en minutos, siempre que dispongamos de todos los elementos necesarios para ello, y dejando luego la forma final en manos de los distintos moldes que hayamos comprado antes, así que busca alguno que te guste.

Y no sólo podrás modificar su forma según lo desees, sino también su color, lo que hace que puedas jugar un poco con el aspecto final de las velas, y sorprendas a tu pareja, a tus padres o a tus hijos, utilizando aquellos tonos que hacen referencia a su club de fútbol o superhéroe favorito.

¿Qué materiales necesito para hacer velas de cumpleaños en casa?

Dicho esto, entre los materiales que necesitas para hacer velas en casa tenemos parafina de 58°, colorante para velas si es que deseas usarlo, una esencia aromática para volverlas más agradables cuando las olemos, un termómetro, una mecha, una varilla, un cortapastas en forma de números, unos palillos tipo pinchos, un cazo, un desmoldante y una bandeja de tipo horno.

¿Cómo hacer una vela de cumpleaños paso a paso?