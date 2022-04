Aunque no es la más actual, Windows 10 sigue siendo la versión más utilizada de Windows hasta la fecha, y a pesar de que ya tenemos la 11 disponible, la mayoría de los ordenadores actuales no lo pueden instalar y muchos usuarios se quejan de que aún no es lo suficientemente estable. Te contamos cómo crear un USB de arranque para Windows.

Gracias a las últimas novedades presentadas por Microsoft, ya no hace falta recurrir a programas ajenos ni descargar archivos con la edición más reciente, como antes. De hecho, desde hace un tiempo, el proceso no sólo es casi automático sino 100% legal, lo que mejora la confianza de quienes tienen que instalar Windows 10 mediante el método de USB de arranque.

Lo único que debes tener en cuenta es que puedes acceder a todas sus características introduciendo luego una licencia válida de la empresa norteamericana.

Cómo crear un USB de arranque para Windows

Para poder realizar la instalación con este procedimiento, tienes que revisar que dispongas de un dispositivo USB de al menos 8 GB libres. De lo contrario, el proceso podría verse interrumpido y dañados los archivos.

Además de eso, debes descargar la herramienta oficial de Microsoft desde este enlace, resultando fundamental para este truco, no sólo por su eficiencia sino además por su seguridad.

Tan pronto hayas descargado la herramienta anterior, ésta comenzará a llevar adelante algunos preparativos para la creación del USB de instalación, y tú puedes aprovechar ese tiempo para eliminar los demás contenidos de la memoria de almacenamiento para que no interfieran.

Acepta los Términos y condiciones y pulsa en “Crear medios de instalación (unidad flash USB, DVD o archivo ISO) para otro PC”, seleccionando la versión de Windows que vas a utilizar. Entonces confirma pulsando en Unidad flash USB y selecciona una si tienes varias sincronizadas con tu ordenador.

Automáticamente, tu PC procederá a crear el USB de arranque con Windows 10 en la unidad que hayas seleccionado, y esto tardará algunos minutos, pero con la ventaja de que vas a poder seguir usando tu ordenador, mientras el proceso se lleva a cabo en segundo plano, sin afectarte.

Una vez concluido ese procedimiento, la herramienta en cuestión te avisará de que la unidad USB está lista para ser usada, por lo que podrás conectarla a cualquier equipo y lanzar desde ahí este sistema operativo de Microsoft, uno de los más populares hasta la fecha.