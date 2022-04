Para muchos la elección entre Windows o Mac es una especie de espada de Damocles. Ambas maneras de afrontar las tareas informáticas surgen cuando deseamos cambiar nuestro equipo. Ambos tienen muchas virtudes, aunque no se pueda decir que exista el sistema operativo perfecto. Trataremos de arrojar algo de luz a la hora de afrontar la elección de uno de ambos sistemas.

¿Windows o Mac?

Casi el 89% de la población del mundo usa Windows, frente a un 10% de Mac. El resto se decanta por sistemas Linux. Por tanto, el sistema de Microsoft tiene un uso masivo tanto para uso particular como dentro del ámbito empresarial. Eso no quiere decir que adquirir o usar un ordenador Mac sea complejo, en absoluto. Se trata de hecho de uno de los sistemas operativos más sencillo de utilizar, Windows tampoco requiere de conocimientos avanzados. Al sistema operativo ideado por Bill Gates entre los 80 y 90 hay que reconocerle el mérito de haber puesto la informática al alcance de cualquiera.

La manera en la que ambos sistemas trabajan, en rasgos generales, es bastante similar, por lo que si pasas de un sistema a otro no vas a tener demasiadas complicaciones. Los usuarios de Windows que pasan a Mac no van a tenerlo muy difícil.

A la hora de elegir un sistema operativo no otro, lo que más pesa es el soporte físico, es decir, el hardware. Para utilizar el sistema operativo Mac necesitas un ordenador de la marca Apple, mientras que para utilizar Windows puedes emplear prácticamente cualquiera. Haciendo una simple comparación, es casi la misma diferencia entre teléfonos Android y Apple.

En cuanto a software, a Mac se le achacó en un principio que no contaba con demasiados programas de uso común, o que si los había, no eran muy manejables. Esta brecha ahora no existe, ya que programas señeros de Microsoft, como la suite Office, se encuentra exactamente igual para Mac. Y si decimos igual es que es idéntica. Por tanto, si deseas pasar de Windows a Mac no vas a tener dificultades.

Entonces, ¿qué hacer? Pues muy simple, si deseas tener un equipo manejable y que pueda configurarse con poco dinero, Windows es tu sistema. Tienes portátiles con este sistema operativo por menos de 400 euros. De ahí para arriba, lo que desees. Por el contrario, si tu ecosistema básico es Apple, utilizas iPhone o iPad y deseas una sincronización perfecta, no cabe duda de que Mac es un punto a favor. Parte se la base de portátiles como el MacBook Air o equipos de sobremesa como el Mac mini que son un punto de partida excelente y que van a durar muchos años.

Ambos son sistemas operativos preparados para el siglo XXI y que proporcionan experiencias ajustadas a lo que necesitamos. ¿Windows o Mac?, elige lo que te haga sentir más cómodo.