Así debes abrir un sobre sellado sin que nadie te vea

Si tienes que ver el contenido de un sobre, pero no quieres que nadie se entere de que has observado su interior, deberás recurrir a alguno de los pocos trucos que existen para lograr este objetivo. Conseguir pasar desapercibido no es nada fácil pero existen un par de procedimientos que pueden serte de mucha ayuda si necesitas abrir un sobre sellado sin que nadie te vea.

Probablemente ya sabes que una de las técnicas más comunes es la de exponer el sello a vapor para disolver su pegamento. Déjanos decirte que, aunque ese método funciona muchas veces, en otras ocasiones requerirás de una segunda alternativa.

Cómo abrir un sobre sellado sin que nadie te vea

Antes de meternos en detalles, debes recordar que es ilegal manipular y acceder a la correspondencia de otras personas. Podrías estar en dificultades si alguien nota que has abierto un sobre sellado a su nombre así que piénsatelo un par de veces.

Con vapor

Como decíamos, la mayoría recurrirá al vapor para intentar disolver el pegamento que conserva los sobres totalmente sellados. Tienes que colocar una tetera en la estufa y hervir agua hasta que empiece a salir vapor por la boca de la tetera. Cuando lo haga, acerca el sobre en la zona del pegamento hasta que se disuelva. Debes ser cuidadoso de no poner en riesgo la integridad del sobre.

De hecho, te recomendamos que tengas otro sobre en caso de que el primero acabe algo destrozado debido al vapor. Tiene que estar parecido, o el dueño de la correspondencia sospechará. Por eso es un truco que muchos están descartando.

Abrir sobres sellados, congelándolos

La otra salida en estas situaciones consiste en congelar el sobre. Puedes obtener muy buenos resultados sometiendo el sobre a temperaturas bajo cero. Pero previamente a introducirlo en el congelador, debes resguardarlo en una bolsa de plástico. De esta forma, ni el frío ni la humedad afectarán el sobre y nadie se enterará de que has accedido al interior y al contenido.

Mantén el sobre congelado en la bolsa varias horas. Al congelarse el pegamento del sobre sellado, deja de hacer efecto. Una vez que lo retires, podrás abrirlo sin mayores complicaciones. Visto el contenido, ciérralo y espera que vuelva a temperatura ambiente. Claro que para que esto funcione tienes que introducirlo en un congelador. El frío del refrigerador no será suficiente.

Ya tienes algunos trucos posibles para abrir este sobre, carta o correspondencia mucho mejor.