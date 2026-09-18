Tratado de Amistad entre España y Marruecos de 1991: qué establecía y cómo ha evolucionado hasta hoy.

Las fronteras que unen dos orillas tan dispares como las del sur de Europa y el norte de África nunca se entienden solo mirando un mapa o tirando de línea recta. Convivir geográficamente en un espacio tan estrecho como el Estrecho de Gibraltar exige bastante más que buena voluntad diplomática; requiere estructuras firmes que soporten los vaivenes políticos, las crisis repentinas y los intereses cruzados de dos Estados condenados a entenderse.

Qué es el Tratado de Amistad entre España y Marruecos y por qué se firmó en 1991

El entorno de la firma de aquel tratado eran los flecos de la caída de la Unión Soviética y la primera guerra del Golfo.

España se afianzaba de lleno en la entonces Comunidad Económica Europea y necesitaba blindar su flanco sur frente a cualquier imprevisto estratégico, mientras que Marruecos buscaba anclar su economía y su estabilidad política al socio europeo que tenía más cerca.

Las relaciones bilaterales venían arrastrando una mochila pesada de recelos históricos, desencuentros por los caladeros de pesca y tensiones territoriales latentes que nadie se atrevía a dejar al albur del día a día.

Los negociadores de ambos lados comprendieron que fiar la convivencia a la sintonía personal de los ministros de turno era un error de cálculo imperdonable. Se trataba de poner negro sobre blanco un marco jurídico estable que obligara a los dos gobiernos a sentarse periódicamente a hablar, alejando de un plumazo el fantasma de la confrontación abierta.

Aquel tratado funcionó, en la práctica, como un seguro de vida mutuo para encauzar discrepancias que, de otro modo, habrían saltado por los aires a la mínima chispa mediterránea.

Los principales compromisos del Tratado: cooperación, seguridad y buena vecindad

El contenido del acuerdo se estructuró sobre pilares muy concretos, abarcando desde la alta política de Estado hasta los flujos cotidianos de personas y mercancías. Uno de los puntos más delicados, redactados con lupa para evitar malentendidos, fue el compromiso explícito de respetar la integridad territorial de ambas partes renunciando al uso de la fuerza. Era una fórmula diplomática imprescindible para apaciguar cualquier fantasma sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla o las aguas del sur peninsular.

Además, se institucionalizaron de golpe las famosas Reuniones de Alto Nivel (RAN), esas cumbres periódicas donde los presidentes y ministros se ven las caras obligatoriamente para pasar revista a los expedientes comunes.

La seguridad en el Tratado

En el plano operativo, el texto anticipó con notable lucidez los retos de seguridad que marcarían las décadas siguientes. La lucha conjunta contra el crimen organizado y el control de las fronteras pasaron a ser una prioridad compartida, entendiendo que el narcotráfico o las mafias migratorias no entienden de aduanas.

A todo ello se sumaron acuerdos sectoriales en agricultura, medio ambiente y educación, buscando tejer una red de intereses económicos tan densa que romper la baraja fuera un lujo demasiado caro para cualquiera de los dos países.

Cómo ha evolucionado la aplicación del Tratado entre España y Marruecos

Mirar atrás y analizar cómo se ha aplicado este tratado a lo largo de las décadas obliga a reconocer que el camino ha sido cualquier cosa menos un paseo plano. Ha habido etapas doradas donde la maquinaria comercial y policial funcionaba con una precisión milimétrica, y crisis profundas marcadas por encontronazos migratorios, pulsos por aguas territoriales o discrepancias abiertas sobre el dosel político del Sáhara Occidental.

Sin embargo, ahí radica la verdadera fortaleza del documento de 1991: ha actuado siempre como el suelo firme al que ambas diplomacias debían regresar obligatoriamente cuando amainaba el temporal.

Con los años, los mecanismos previstos en el papel se han tenido que estirar y actualizar para dar respuesta a realidades que en los noventa ni se mentaban. La cooperación policial se transformó en un intercambio diario de inteligencia en tiempo real para neutralizar células terroristas antes de que actúen, y las cumbres bilaterales abordan hoy carteras que van desde la transición verde hasta la digitalización industrial.

La vecindad dejó hace tiempo de ser un mero control de fronteras para convertirse en una gestión conjunta de economías profundamente entrelazadas.

Por qué el Tratado de Amistad sigue siendo clave en las relaciones entre ambos países

Cualquier analista internacional que observe el mapa actual del Mediterráneo occidental llega rápidamente a la misma conclusión: la alternativa al entendimiento pactado es el caos estratégico absoluto. El volumen brutal de camiones que cruzan cada día la frontera, la dependencia energética mutua y la complejidad de gestionar flujos humanos convierten a España y Marruecos en socios indissociables.

Disponer de un marco institucional como el de 1991 evita que una disputa política coyuntural se convierta en una ruptura diplomática definitiva e irreparable.

Conclusión

La experiencia acumulada demuestra que tener canales de comunicación estables permite amortiguar los golpes y negociar en despachos discretos lo que muchas veces se encona innecesariamente en los titulares de la prensa. Aquel tratado firmado en Rabat no era un simple ejercicio de retórica protocolaria, sino el cimiento indispensable sobre el que se sustenta una de las relaciones bilaterales más complejas, exigentes y vitales de todo el panorama europeo y africano.