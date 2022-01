El sistema penal de la Edad Media imponía castigos y sistemas de tortura muy extraños y también era insólita la forma en que se probaban los crímenes, mediante los “juicios de ordalía”, donde la culpabilidad se determinaba mediante tres pruebas. En el agua fría, era probada cuando el acusado flotaba; en el agua caliente, si las heridas no sanaban en 3 días, y en el hierro candente, si el reo no podía sostener en sus manos una barra de hierro al rojo vivo. Los sacerdotes u hombres “santos” acusados, podían pedir la prueba de la hostia. Si al tragarla no se atragantaban, demostraban ser inocentes. A continuación, detallamos este tipo de torturas y castigos.

Castigos extraños de la Edad media

Colgado en una jaula hasta la muerte

En la Inglaterra e Italia medievales, un castigo severo era ser colgado dentro de una jaula en un lugar público, totalmente desnudo, sin comida y sin agua, hasta morir. La combinación de muerte lenta y humillación pública era en ocasiones aderezado con la unción de leche y miel en el cuerpo del reo. Este moría en la agonía de ser devorado por los insectos.

Disculparse vistiendo una sábana blanca

En la Edad Media, la Iglesia Católica imponía un castigo que combinaba la penitencia con la humillación. El acusado debía pararse en la puerta de la iglesia, cubierto con una sábana blanca, mientras suplicaba el perdón a todas las personas, entre las que se encontraban amigos y familiares, mientras iban entrabando en fila.

Asfixia en el barro

La asfixia era una técnica de ejecución común antigua, pero se perfeccionó con la asfixia en el barro, la que era en algunos casos reservada para ciertos crímenes. En la Edad Media, en Borgoña, Francia, este era el castigo que les correspondía a las mujeres por abandonar a sus maridos.

Usar máscaras o insignias

Ridiculizar a las personas era considerado suficiente castigo por algunos crímenes leves en la antigüedad. Estos métodos de castigo no violentos incluían usar máscaras de animales aterradoras, las que asustaban a los niños, o llevar insignias con leyendas deshonrosas.

Usar una brida hecha a medida

En la Edad Media se popularizaron las bridas para castigar a quienes eran acusados de esparcir rumores, habladurías o calumnias. Estas bridas de cuero y metal, que se ajustaban en la cabeza, eran pesadas y llevaban púas en la boca, para evitar que el portador hablara. Así debía llevarlas durante algunas horas, generalmente hasta un máximo de 12.

