Young Miko sorprende con un homenaje a Las Ketchup en su nuevo proyecto, ‘Wiggy’

Young Miko es una de las artistas emergentes más prometedoras de este 2023 y al paso que va se le augura una extensa carrera. Su último lanzamiento se titula Wiggy y tan solo días después de su lanzamiento ya se ha hecho viral.

El motivo es que contiene un sample de la mítica canción de Las Ketchup y uno de los temas españoles más internacional: el Aserejé. La puertorriqueña hace una maravillosa reinterpretación de este clásico que, aunque no es exacta, es muy fácilmente reconocible tanto en su letra como en la coreografía del videoclip.

Wiggy tiene el estilo urbano característico de la artista con algún que otro cambio de género musical y de ritmo en su base. Su letra mezcla inglés y español como también es usual en ella, hecho que se puede comprobar en la mayor parte de su discografía.

El videoclip oficial muestra a Young Miko en clase junto a algunos amigos. Una vez suena el timbre que marca el fin de la jornada escolar sale del aula dispuesta a darlo todo. Junto a los bailarines, la artista se marca una impresionante coreografía que entre otros pasos incluye algunos de los más icónicos del Aserejé. Después emprenden el camino de vuelta a casa en coche y por la noche acuden a una fiesta en la que una vez más vuelven a hacer gala de unas maravillosas dotes de baile.

Wiggy, el ultimo single de Young Miko, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. A estas alturas, no hay duda del gran talento que posee esta joven de tan solo 24 años de edad. En este lanzamiento no podrás apartar los ojos de ella en ningún momento ya que hay algo que lo vuelve hipnótico y no es solo el sample del Aserejé. Es importante mencionar que tan solo a tres días de su lanzamiento, la canción ya acumula cerca de millón y medio de reproducciones en YouTube.