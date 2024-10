No es ningún secreto que La Revuelta, programa presentado por David Broncano, se está convirtiendo en uno de los proyectos que más éxito está cosechando en La 1 de Televisión Española. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 30 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega en la que, entre otras cuestiones, Grison aprovechó para tirar de ironía y de humor. Y todo por el toque de atención que han recibido por sus bromas sobre las drogas: «Nos hemos pasado de la raya». Por si fuera poco, el espacio presentado por David Broncano recibió a una de las actrices más queridas y divertidas de nuestro país. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Yolanda Ramos. Por lo tanto, los espectadores de La Revuelta pudieron ser testigos de una de las entrevistas más surrealistas en lo que lleva de emisión este programa. ¡Y eso que no hace ni un mes que se estrenó!

En esta charla, la reconocida actriz y humorista catalana consiguió descolocar por completo a David Broncano en un gran número de momentos. Es más se podía apreciar cómo el presentador de La Revuelta, en un momento dado de la conversación, no sabía ni qué decir ante las respuestas tan sorprendentes e inesperadas que iba dando su invitada durante la entrevista. Desde luego que la cosa iba mejorando por momentos. Sobre todo cuando, en un momento dado, David Broncano hizo la siguiente pregunta a Yolanda Ramos: «Ibas a estar o llegaste a estar en el programa de Latre», refiriéndose a Babylon Show, proyecto que el humorista tenía con Telecinco y que se canceló tan solo unas semanas después de comenzar su emisión en el access prime time. Lo que el presentador no esperaba era la respuesta que iba a dar la reconocida actriz.

Entre risas, Yolanda Ramos quiso dar a conocer una información muy concreta con la que consiguió dejar a todos sin palabras: «Se me anunció en la rueda de prensa. Esto es curiosísimo, porque yo nunca llegué a un acuerdo con él», reconoció. Acto seguido, la humorista fue mucho más allá: «A mí me llama mucha gente, digo que es muy bonito y envío a mi representante».

Fue entonces cuando Yolanda Ramos quiso aclarar algo respecto a su supuesto fichaje por Babylon Show, el programa que Carlos Latre presentó en Telecinco: «Nunca iba a ir a ese programa. Se anunció falsamente y yo, en Cádiz, tocándome el papo», espetó, provocando las risas tanto del presentador como del resto de personas que se encontraban en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid.

Por lo tanto, de esta forma tan sumamente curiosa y original, Yolanda Ramos quiso compartir este curioso dato que, hasta el momento, se desconocía. Porque sí que es cierto que fue anunciada como colaboradora pero jamás la vimos en emisión. De ahí que Broncano diese por hecho que su no aparición en Babylon Show se debiese a las pocas semanas que estuvo en emisión antes de su cancelación. ¡Pero nada más lejos de la realidad!