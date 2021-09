La nueva edición de ‘La Voz’ ya calienta motores ante el inminente estreno de su próxima edición. Una nueva entrega que verá la luz el viernes 17 de septiembre a las 22:00 horas en Antena 3 y que contará una vez más con Eva González como presentadora. Una emisión única donde los coaches buscarán a la mejor voz del país para formar parte de su equipo y con ello, llegar a la gran final.

Una nueva edición que, como no podía ser de otra forma, contará con muchas novedades exclusivas, siendo una de ellas el nuevo formato de ‘La Gran Batalla’. Además, han añadido un elemento de lo más interesante llamado ‘La Zona Roja’, una novedad de la que no han querido desvelar muchas cuestiones por el momento pero que promete no decepcionar a nadie.

Lo que está claro es que la nueva temporada de ‘La Voz’ viene pisando más fuerte que nunca, al igual que los coaches de esta edición. Nuevas estrellas de la música que llegan dispuestas a arrasar con todo, pero que tienen el mismo objetivo, que su equipo gane. Un grupo formado por nuevos coaches que no han dejado indiferente a nadie.

Luis Fonsi

El rey de las colaboraciones musicales regresa al plató de ‘La Voz’ con el objetivo de formar un equipo inigualable. Luis Fonsi ya dejó el listón bastante alto durante su último paso por el programa, regalando a toda la audiencia numerosos momentos inolvidables. Un regreso del cantante puertorriqueño que promete no ponérselo nada fácil al resto de coaches.

Alejandro Sanz

Una edición más el artista madrileño se une al programa de Antena 3 para poder formar el equipo perfecto. Una nueva participación con la que promete ir a por todas y encontrar a la mejor voz del país. Sin lugar a duda, uno de los coaches preferidos por los concursantes y con una larga trayectoria en el mundo de la música que es imposible pasar desapercibida.

Malú

Tras varias ediciones de ausencia, Malú vuelve a sentarse en el icónico sillón rojo del programa para añadir otra victoria más a su palmarés. La artista es una de las coaches con más experiencia dentro del formato proyectado por el talent show, por lo que se ha convertido en una de las apuestas fuertes del concurso.

Pablo Alborán

Con menos experiencia, pero no menos importante, se encuentra Pablo Alborán. El artista malagueño se estrena por primera vez como coach de ‘La Voz’ y lo hace con todas las ganas y la ilusión del mundo. Un apuesta de lo más acertada con la que la cadena ha dado paso a artistas que son muy aclamados en la industria musical y que todavía no han tenido la oportunidad de vivir la experiencia del programa.