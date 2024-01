‘De viernes’ recibe hoy al invitado que no gustará nada a Paulina Rubio

No será una noche fácil para Paulina Rubio, que seguro que estará pendiente de lo que ocurra esta noche en De viernes. La cantante mexicana seguro que tomará buena nota de lo que pueda decir el invitado de hoy del programa de Telecinco a partir de las 22:00 h.

La semana pasada ya fue protagonista de parte del programa, aunque esta vez lo hará en directo en el plató para responder a todas las preguntas que le hagan los colaboradores y presentadores. Tras las duras acusaciones de hace una semana, Colate Vallejo-Nágera regresa para volver a convertirse en la peor pesadilla de la artista.

El empresario explicó hace solo unos días que su padre le advirtió antes de morir de lo que pasaría con su matrimonio: «Esta mujer te va a arruinar la vida». Y no se equivocaba, ya que todo se torció horas después de casarse, cuando se dio cuenta que la noche de bodas ya iba mal.

«Me desperté en el sofá, fue una especie de señal. Después de la boda, todo cambió. Esa primera vez que me fui (a trabajar a España), fue un infierno. Tuve que elegir entre mi familia y mi trabajo y fue de las peores decisiones que tome en mi vida. Me alejé de mi trabajo, de mi familia y mis amigos», explicó.

Pese a que trató de arreglar su relación por todos los medios, especialmente por el hijo que tienen en común, ahora mismo se arrepiente de no haber cortado su matrimonio antes. «Una diva caprichosa», así definía a Paulina en su primera entrevista en De viernes.

Una vez que plantó cara a la cantante, asegura que su vida se ha vuelto un infierno en el que incluso ha recibido amenazadas de muerte para evitar que hable de ella y que siga con las demandas. En todo este tiempo por su lucha por la custodia de su hijo se ha gastado casi medio millón de euros en abogados, provocando que desde hace años solo pueda sobrevivir.