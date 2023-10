Paulina Rubio, entre lágrimas en ‘El musical de tu vida’: «Para mí siempre va a estar viva»

El pasado miércoles 25 de octubre pudimos disfrutar de una nueva entrega de El musical de tu vida presentado por Carlos Sobera. En esta ocasión, contaban con una invitada internacional que ha conseguido marcar un antes y un después en la industria musical. Estamos hablando, cómo no, de Paulina Rubio.

Entre otras cuestiones, y tras hablar de sus hijos, la cantante mexicana se sinceró como nunca sobre la relación que tenía con sus padres. «Mi padre era géminis, como yo», empezó diciendo Paulina Rubio. «Tenía un humor increíble y hacía bromas todo el tiempo», reconoció, respecto a su padre.

Lejos de que todo quede ahí, la reconocida cantante no tardó en confesar que a su padre, en realidad, le llamaban de una manera de lo más peculiar: «Aguacate». Como no podía ser de otra forma, Paulina Rubio no tardó en explicar el motivo: «Tenía los ojos verdes y era muy bronceado».

Paulina se emociona al hablar de su madre: «Para mí siempre va a estar viva» ❤️🩹 ✨ #ElMusicalDePaulina

En cuanto a su madre, la reconocida actriz Susana Dosamantes que murió en 2022, la cantante también tenía palabras bonitas. Eso sí, hubo algo que a Carlos Sobera le llamó poderosamente la atención: no hablaba de su madre en pasado: «¿Hablas de ella en presente como una forma de sentirla dentro de ti?», preguntó el presentador.

«Tengo una conexión con ella impresionante, somos compañeras de otras vidas», confesó. Acto seguido, añadió: “Para mí siempre va a estar viva. Todavía encuentro muy difícil el duelo que vivo”, reconoció, con lágrimas en los ojos. ¡Se había emocionado mucho al hablar de su madre! Eso sí, confesó haber superado este complicado momento de su vida «con los niños, el público, la música y Dios».

Lejos de que todo quede ahí, Paulina Rubio no dudó en aprovechar su participación en El musical de tu vida para dejar claro que, a pesar de todo, se sentía profundamente afortunada por muchísimas razones: «Para estar con Dios no necesito ir a ningún sitio». Sin duda, la cantante se mostró lo más sincera posible durante el programa presentado por Carlos Sobera. ¡Fue muy especial!