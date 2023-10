Tamara Falcó, entre lágrimas al recordar a su padre en ‘El musical de tu vida’

El pasado miércoles, pudimos disfrutar de una nueva entrega de El musical de tu vida en Telecinco. El programa presentado por Carlos Sobera, en esta ocasión, contó con la visita de Tamara Falcó. Entre otras cuestiones, la Marquesa de Griñón se sinceró sobre uno de los momentos más duros de su vida.

Estamos hablando, cómo no, de la muerte de su padre Carlos Falcó, que falleció en 2020 como consecuencia de la COVID-19. De esta forma, Carlos Sobera quiso preguntar a la invitada sobre uno de los consejos que su padre le había dado. Ella se sinceró: «Un título no te pertenecía, sino que era como una encina milenaria que se la tenías que dejar en mejor estado al siguiente».

Dadas las circunstancias, Tamara Falcó no pudo evitar las lágrimas en El musical de tu vida al hablar de su padre: «Una de las reflexiones que hice es que si le echo tanto de menos es porque fue un buen padre». Hasta tal punto que llega a calificarle como uno de los mayores regalos de su vida. Sin duda, fue y será siempre uno de sus grandes pilares.

Como no podían ser todo lágrimas, la Marquesa de Griñón quiso recordar algún que otro momento gracioso con su padre, Carlos Falcó: «Siempre le acompañaba al campo y, cuando estaba cansada, me cogía en brazos. Me aprendí la lección y siempre se lo pedía», reconoció, entre risas.

Lejos de que todo quede ahí, Tamara Falcó quiso ir mucho más allá: «No había recital del colegio que se saltara, ni día del padre». Además, añadió: «Podías reírte con él, hablar de una vida extraordinaria, era súper culto». Sin duda, Carlos Falcó ha sido una de las personas que más ha marcado la vida de la Marquesa, y eso es algo que tendrá presente todos los días de su vida.