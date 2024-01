«Te va a arruinar la vida»: así sentenciaba a Paulina Rubio el padre Colate

«Esta te va a arruinar la vida». Es la frase exacta que el padre de Colate le dijo al empresario cuando descubrió que había iniciado una relación sentimental con Paulina Rubio. Recientemente se ha sentado en el plató de ‘¡De Viernes!’ para sacar a la luz el lado oscuro de la diva y lo cierto es que sus declaraciones le han situado en una posición realmente comprometida. Es la primera vez que habla tan claro de este asunto y lo ha hecho para demostrar que no tiene nada que ocultar y que Paulina supuestamente ha tenido un comportamiento muy irregular con él.

Nicolás Vallejo-Nájera, popularmente conocido como Colate, se ha cansado de guardar silencio. Fuentes cercanas insisten en que tuvo muchos problemas económicos después de separarse de Paulina Rubio. La artista se quedó con el hijo que tienen en común, pero él no se rindió y se puso en contacto con los mejores abogados para intentar recuperar aquello que le pertenecía. Defiende que Paulina no le dejaba ver al menor, por eso aprovechaba cuando ella estaba durmiendo.

Lo primero que ha hecho Colate es reconocer que su historia de amor con Paulina Rubio estuvo marcada por la polémica desde el momento uno. Enseguida se dio cuenta de que algo no iba bien, aunque siguió caminando a su lado porque pensaba que todavía había esperanza. «En el 99 conozco a Paulina. Ella tenía pareja en ese momento. Veía cosas que no me cuadraban. Todas las divas deben de ser caprichosas, pero ella hacía muchos esfuerzos para ser la mejor», ha explicado durante su última entrevista.

Colate señala a su padre

Colate recibió muchos toques de atención y se ha visto obligado a señalar a su padre para explicar el comentario que le hizo cuando se dio cuenta de que lo suyo con Paulina Rubio iba en serio. En ningún momento estuvo de acuerdo con la relación, pero no tuvo más remedio que aceptarla porque la cantante se quedó embarazada en 2010. El hijo de Paulina y Colate se llama Andrea Nicolás. Dos años después de dar a luz, la intérprete inició los trámites de separación y se convirtió en la gran enemiga de su exmarido.

El empresario intentó luchar, aunque promete que no le resultó una tarea sencilla porque Paulina tenía muchos contactos y de un momento a otro se quedó sin proyectos que prometían darle grandes beneficios. «Hubo manos negras que me cerraron posibilidades de trabajar», ha declarado durante el programa presentado por Santi Acosta.

El invitado de ‘¡De Viernes!’ ha decidido compartir un recuerdo de su progenitor para que el público entienda que su familia nunca terminó de confiar en Paulina Rubio. «La última frase que me dijo mi padre en su vida fue ‘Esta mujer te va a arruinar la vida’ y así fue», explica visiblemente enfadado.

La mala experiencia de Colate con Paulina

Nicolás Vallejo-Nájera ha hecho hincapié en un aspecto que considera fundamental. Su familia y la de Paulina nunca llegaron a formar equipo y este aspecto jugó en contra de la relación. Al principio intentó acostumbrarse porque su trayectoria vital nunca ha sido fácil, aunque el paso del tiempo le hizo darse cuenta de que debía tomar cartas en el asunto. «La vida me ha dado muchos revolcones. Tuve una mala experiencia», responde cuando le preguntan sobre su pasado. Sin embargo, como es evidente, fue mucho más traumático el episodio que vivió cuando era solo un niño.

El exmarido de Paulina Rubio asegura que fue víctima de un abuso sexual. «Nunca se lo conté a nadie. Creo que ahí comenzó un poco mi rebeldía», comenta en un ataque de sinceridad. Es un hecho que no le había contado a nadie, pero ha decidido dar un paso adelante para que el público entienda su comportamiento.

Colate hace un esfuerzo por su hijo

Colate, que es hermano de la chef Samantha Vallejo-Nájera, ha explicado que su objetivo es que su hijo pueda pasar tiempo con el resto de la familia. Está viviendo con Paulina Rubio y los encuentros son poco frecuentes, aunque el joven disfruta de una conexión muy especial con los suyos, que es justo lo que busca el empresario.

«Nos cuesta pero siempre venimos. Está deseando venir a ver sus primos, a sus amigos. Estar en el pueblo con sus amigos es lo que más le gusta, le gusta ser un niño», explica. El invitado de ‘¡De Viernes!’ está intentando proteger a su hijo. Nunca se ha sentido cómodo siendo el protagonista de la noticia, pero no le ha quedado más remedio porque estar casado con Paulina Rubio genera una repercusión mediática que nadie puede evitar. Durante el tiempo que duró la relación tuvo problemas con la prensa, pero ahora la situación es más tranquila y colabora activamente siempre que lo considera oportuno.