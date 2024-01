«¡No me llames fanática!»: Julián Contreras y Ángela Portero, tenso enfrentamiento en ‘De Viernes’

Julián Contreras ha vivido una de las entrevistas más complicadas de su vida. El pasado viernes 5 de enero, De Viernes regresó al prime time de Telecinco y lo hizo de la mano de varios invitados de lujo, entre ellos, el hermano de Fran Rivera.

Contreras acudió al programa para defenderse de las acusaciones que Rivera hizo contra él días antes. Sin embargo, los colaboradores del formato no se lo pusieron nada fácil al hijo de Carmina Ordóñez. «Estoy tratando de explicarlo pero es muy difícil porque yo no dispongo de la maquinaria que dispone la otra parte», se quejó por las interrupciones.

Fue entonces cuando Julián Contreras vivió un fuerte cara a cara con Ángela Portero. «Todo lo que yo diga, vuestra maquinaria lo desmiente. No sé qué tienes contra mí, te lo digo en serio», dijo él. «¡Pero qué maquinaria! Es la realidad», afirmó ella completamente indignada.

Durante la noche, fueron varios los momentos en los que la colaboradora negaba las afirmaciones del invitado. Una actitud que molestó mucho a Contreras y por la que no dudaba en arremeter contra ella. «Lo que tú digas es verdad, y sólo vosotros sabéis la verdad», dijo molesto. Debido a ello, arremetió contra Portero llamándola «fanática».

«¡No me llames fanática porque no soy ninguna fanática!. Ni me llames fanática ni me pierdas el respeto», le dejó claro ella, levantando el tono de voz. Lejos de dejarlo ahí, Julián Contreras continuó. «Habéis montado un cartel y os dedicáis al sicariato televisivo, que yo he padecido durante muchos años. Es surrealista que todo lo yo diga sea cuestionado por ti», alegó.

El invitado señaló que la periodista estaba siendo absolutamente «despreciable» durante toda la entrevista. Unas declaraciones con las que la tertuliana se mostró muy contundente. «Perdona, somos nosotros los que decidimos quién pregunta y quién no», concluyó.