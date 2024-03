‘De Viernes’ anuncia como invitado de hoy al gran enemigo de Lydia Lozano

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de las semanas, De Viernes ha logrado ganarse el cariño de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que el equipo hace un trabajo verdaderamente sorprendente y excepcional para sorprendernos con sus entrevistas en cada entrega.

El pasado viernes 8 de marzo pudimos disfrutar de un nuevo programa de De Viernes presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. Tras un intenso debate de Supervivientes 2024, en el que se produjo la reaparición de Rosa Benito en Telecinco, fuimos testigos de cómo Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Virginia Troconis acudieron a plató para celebrar su 20 aniversario.

Los dos se sinceraron como nunca sobre su relación sentimental, y dejaron claro que están más enamorados que nunca. Tanto es así que el torero, visiblemente emocionado, hizo saber lo siguiente a su mujer: «Qué bonito echar la vista atrás y ver todo lo que hemos vivido. Y lo que queda».

Lejos de que todo quede ahí, otra de las invitadas de De Viernes del pasado día 8 de marzo fue Marisa Jara. La actriz y modelo sevillana acudió al plató del programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona para hablar de su trayectoria en los últimos años. Además, sorprendió al confesar la relación secreta que tuvo con un conocido actor de Hollywood: «Estuvimos tres meses juntos».

Pero no todo quedó ahí. Melody, una de las artistas más reconocidas de nuestro país, acudió a De Viernes tan solo unas semanas después de ser madre de su primer hijo. No solamente se sinceró sobre cómo está viviendo esta nueva etapa de su vida, sino que quiso hablar de lo profundamente enamorada que está de su trabajo: «A mí la música me apasiona».

De Viernes recibe a un invitado que fue la peor pesadilla de Lydia Lozano

Este viernes 15 de marzo, el equipo del programa que se emite en Telecinco tiene preparada una de las entrevistas más esperadas: Al Bano Carrisi, considerado como uno de los grandes enemigos públicos de Lydia Lozano, se sincerará como nunca sobre su vida personal, pero también sobre su trayectoria profesional.

Otra de las invitadas de la noche es la madre de una de las concursantes de Supervivientes 2024. Estamos hablando, cómo no, de Arantxa de Benito. Debemos recordar que su hija, Zayra Gutiérrez, se encuentra en los Cayos Cochinos de Honduras, haciendo frente a esta aventura. Eso sí, no está pasando por su mejor momento puesto que ha tenido que ser evacuada de la playa como consecuencia de los graves dolores de espalda que está sufriendo.

Hasta tal punto que está en juego su continuidad en el concurso. Lejos de que todo quede ahí, debemos saber que Al Bano y Arantxa de Benito no van a ser los únicos protagonistas de la noche. También lo será Carmen Alcayde. La conocida colaboradora de televisión y ex concursante de GH VIP 8 está viviendo una de las etapas más especiales de su vida. Así pues, dará el paso de presentar públicamente a su nuevo novio, de 28 años. No te pierdas la nueva entrega de De Viernes presentada por Santi Acosta y Beatriz Archidona esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.