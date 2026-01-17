La hermana de Plex rompe su silencio respecto a Aitana: «Es una persona que…»

El pasado 2025 nos dejó grandes parejas en el mundo de las celebrities, de eso no cabe duda. Uno de los grandes protagonistas, a nivel nacional, fueron Plex y Aitana. Y es que, aunque la pareja de enamorados hizo todo lo posible por vivir su romance alejados del foco mediático, poco tardó el mundo en conocer su secreto. Las redes sociales y su rápida difusión son el peor hándicap para los famosos. Desde entonces, y tras la confirmación, los jóvenes han gritado su amor a todos. Ya no se esconden. Pero, sí es verdad que el anuncio de su noviazgo pilló a todos por sorpresa, incluso a la familia del youtuber.

Recientemente, Anix, el nombre en redes sociales de la hermana menor de Plex, ha revelado a la prensa cómo se enteró de que Aitana era su cuñada. Y es que, para su sorpresa, lo descubrió por fuentes ajenas a su hermano. Este pasado sábado, 10 de enero, la joven acudió como invitada a los premios Army Awards 2026. Un encuentro donde tuvo la oportunidad de hablar un poco con la prensa y recordar cómo fueron los inicios de su hermano en internet. Un comienzo que no fue fácil, pues tuvo que lidiar con las críticas de sus compañeros de instituto ante lo que hacía Plex en YouTube. Pero, todo lo malo ya forma parte del pasado.

La hermana de Plex confiesa que se enteró del nuevo romance de su hermano por redes sociales

Respecto a cómo se enteró de quién es la nueva novia de su hermano, se ha sincerado para Europa Press. «No fue él, yo me enteré un día que me desperté por la mañana y me dijo mi madre ‘Ana, me ha dicho Dani que le gusta Aitana’», comenzó explicando entre risas. «Mi hermano estaba en la vuelta al mundo, por eso no me lo contó», agregó para justificar al youtuber.

Anix ha explicado que descubrió todo lo relacionado con el noviazgo de su hermano por las redes sociales. Como era de esperar, no salía de su asombro. Pues, no imaginó que terminase siendo la cuñada de la intérprete de 6 de febrero. «Luego ya poco a poco vi el vídeo, me fui enterando por Javi de Hoyos…», confiesa. Pues, aunque pueda tener la información de primera mano al ser la hermana de Plex, no fue su caso.

Lejos de dejarlo aquí, Anix ha contado que, tiempo después, su hermano le confirmó los rumores. Pues, efectivamente, es el nuevo novio de Aitana. «Me la presentó y genial», destacó ella. Respecto a si la catalana se ha integrado en su familia, ha confesado que es «una más». Asimismo, ha contado que Aitana siempre intenta tener contacto con su familia política. «Es muy mona, muy buena persona, super cercana… Una persona que se preocupa muchísimo por ti», concluye. Unas declaraciones con las que ha dejado claro que el romance del youtuber con la cantante va a las mil maravillas. Pues, entre otros aspectos, los familiares de Plex adoran a Aitana.