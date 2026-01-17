¿Qué fue de los concursantes del programa ‘Fama ¡A bailar!’? Así son sus vidas ahora

Fama ¡A bailar! sigue siendo uno de los programas más recordados por millones de espectadores, pese a que se estrenó en el año 2008. Aquella primera edición marcó a muchos jóvenes, que descubrieron el baile, ya fuese como afición y forma de ejercicio o como profesión en el futuro. Aunque muchos pensaron que se trataba de un Operación Triunfo del baile, lo cierto es que el programa supo tener su propia forma de entretener y enganchó a la audiencia en un momento en el que OT pasaba por una grave crisis tras su salto a Telecinco. Así le ha ido la vida a los concursantes de aquella primera edición, siendo algunos ahora estrellas del baile y conocidos por muchos.

La más conocida de todos los concursantes es Vicky Gómez, a la que hemos podido ver en los últimos años en Operación Triunfo como profesora de baile, además de ser la responsable de coreografías para numerosas giras de artistas importantes y diferentes programas de televisión. Tras volver el programa de Cuatro ha trabajado como bailarina en Tu cara me suena, El número uno, en el Factor X francés y en la última edición que TVE emitió de Bailando con las estrellas, como responsable de las coreografías.

Quique Guijarro fue otro de los protagonistas de la primera edición, ya que quedó en segunda posición, siendo pareja de baile de Vicky. Aunque volvió para participar en la edición grupal de Fama ¡A bailar!, después le hemos podido ver como coreógrafo de El Hormiguero, aunque ahora mismo está centrado en su faceta como presentador de eventos y escritor de éxito.

Otro de los concursantes más carismáticos del reality de bailarines fue Hugo Rosales, que ha participado en series como 18, la serie y Dreamland, además de trabajar en la escuela de Lola González, una de las profesoras de la academia de Fama. Además, ha trabajado en las giras para artistas como Abraham Mateo.

Sí, Lola Índigo participó en ‘Fama ¡A bailar!’ antes que en ‘OT’

Para muchos puede ser una sorpresa, pero Mimi Doblas era bailarina antes de entrar a la academia más famosa de España. Su pasión por el mundo del baile le hizo entrar en el programa de Cuatro, donde tuvo un viral encontronazo con Rafa Méndez, uno de los profesores más queridos del programa.

Años después la vimos entrar en OT, donde apenas tuvo tiempo de demostrar su talento al ser la primera expulsada de la edición, pero eso no fue un inconveniente para que triunfase en la música. Rebautizada como Lola Índigo, su proyecto musical está íntimamente ligado al baile, ya que las coreografías son vitales en sus shows, por eso su equipo de baile forma parte del grupo como uno más.

Los profesores del programa

Paula Vázquez fue la presentadora de todas las ediciones en Cuatro, además del regreso que se produjo en Movistar Plus+. Entre los profesores encontramos a los ya mencionados Rafa Méndez y Lola González (colaboradora durante años de Happy FM), hay que sumar a Víctor Ullate (fue director de la escuela), Marbelys Zamora y Sergio Alcover.