Una soltera de ‘First Dates’, entre lágrimas en la decisión final: «Ay, perdón. Jolín…»

Las puertas del local de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos de la televisión. Y es que, tras casi 10 años de andadura, no es de extrañar que cada vez sean más los solteros que tengan su fe puesta en el formato. De esta manera, esta semana, la audiencia de Cuatro tuvo la oportunidad de conocer a Rubén. El soltero, de 28 años, se presentó en el programa con un cabestrillo en el brazo.

Al parecer, tal y como le contó a Carlos Sobera, lleva cinco años con el problema. Según explicó, cuando vivía en Polonia, saltó de una mesa y se rompió el cúbito y el radio. Lejos de aprender de sus errores, el año pasado, saltó a un río y se dio un golpe con la rodilla en el brazo, rompiéndolo de nuevo. Debido a ello, el joven ha tenido que ser operado. «Ya no salto más», le confirmó al presentador del programa. Teniendo en cuenta sus requisitos y el prototipo de mujer que busca, la organización le preparó una cita con Iraia.

Iraia se sincera en ‘First Dates’: «He estado siempre de un lugar a otro»

La soltera, de 24 años, se presentó contando que había tenido una «infancia complicada». Sus primeros años de vida no fueron los mejores, lamentablemente. «He estado siempre de un lugar a otro», dijo. Pues, entre otras cosas, tuvo que pasar por un centro de menores. Actualmente, está afrontando la vida como puede, saliendo de su zona de confort. «Decidiendo vivir la vida y no solo existir», ha asegurado.

Pero, la primera impresión entre los solteros no fue la esperada. «No me ha llamado la atención porque me gustan con más altura y, quizás, con otro físico», comentó Rubén. A pesar de ello, los jóvenes estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose para descubrir si compartían algún gusto o afición en común. Una velada muy agradable donde hablaron de diversos temas. Pero, lo que destacó de esta pareja de solteros fue la decisión final.

La decisión final de ‘First Dates’

Rubén, completamente honesto, abrió su corazón para sincerarse con Iraia. «Yo sí tengo una segunda cita con Iraia. Creo que hemos compatibilizado en tantas cosas que creo que no puedo ni ponerle nombre porque quedan tantas cosas por hablar… Es una persona que busca o intenta sacar lo mejor de sí y que te gusta comunicar cómo te sientes y creo que eso es lo más importante porque en base a eso es como todos nos construimos a mejor», dijo mirándola a los ojos.

Unas palabras que no eran nada del otro mundo, pero que emocionaron a la joven. «Ay, perdón. Jolín, no sé por qué lloro. Bueno, gracias», comentó ella. «¿He dicho algo mal?», le preguntó él. «No, no, no, pero me he emocionado un poco porque hay veces que necesitas que la gente valore el esfuerzo que haces y que te lo digan así, pues lo agradezco un montón», explicó la comensal de First Dates.

Pero, para mala fortuna del soltero, Iraia lo rechazó de manera romántica. «No tendría una segunda cita con Rubén porque físicamente igual no me ha traído, pero a mí me encantaría seguir manteniendo contacto y ser amigos porque me has parecido una persona increíble, me has hecho sentir súper bien y creo que mereces un montón la pena y quiero que también que te vaya súper bien. Te deseo lo mejor», concluyó.