Mert Ramazan Demir, sobre su papel en ‘Una nueva vida’: «Cada vez conozco un lado más extremo de Ferit»

Una nueva vida se ha convertido en el empujón que Mert Ramazan Demir necesitaba para impulsar su carrera profesional. La ficción ha cruzado fronteras con su historia, eso no es ningún secreto. Pues, ha conquistado a la audiencia de más de 120 países. Un hito sin precedentes que ha convertido al joven, de 27 años, en uno de los galanes turcos más deseados por las producciones audiovisuales. Pero, lograr el éxito con el personaje de Ferit no ha sido fácil. El artista ha tenido que aprender a gestionar la impulsividad y los conflictos internos del protagonista. Una experiencia profesional de la que ha aprendido mucho.

El actor le ha concedido una entrevista al equipo de Atresmedia, grupo de comunicación que emite semanalmente Una nueva vida. De esta manera, Mert Ramazan Demir se sinceró con el equipo y confesó que una de las cualidades que más le gustan de Ferit es su optimismo. Y es que, no importa lo difícil que sea el reto, su confianza para conseguir lo que desea es muy fuerte. Pero, a veces, esta cualidad también se convierte en un arma para él. «Son aspiraciones demasiado ambiciosas, lo que lleva a situaciones complicadas cuando comienzan a desvanecerse», cuenta el intérprete turco.

Mert Ramazan Demir se sincera sobre su personaje en ‘Una nueva vida’

Además, al igual que se puede ver en la historia, la presión familiar que sufre el joven es un factor determinante a la hora de comprender al personaje. «Hace lo que quiere y obliga a los demás a hacerlo, excepto a su abuelo, con quien tiene una relación más complicada», recuerda. De hecho, el patriarca de la familia fue el que lo obligó a casarse con Seyran.

Algunas circunstancias han empujado a Ferit a tomar decisiones impulsivas. Una intensidad que, a pesar del crecimiento de la historia y del paso de las temporadas, seguía sorprendiendo a Mert Ramazan Demir. «Cada vez conozco un lado más extremo de Ferit», ha indicado. Una auténtica montaña rusa de emociones que, según ha dejado claro, va a experimentar hasta el desenlace de la historia.

La nueva serie de Mert Ramazan Demir

Tal y como se ha informado de manera oficial, Una nueva vida concluyó sus grabaciones hace unos meses. Por ello, los actores que formaban parte de su elenco se han puesto manos a la obra con nuevos proyectos. En el caso de Mert Ramazan Demir, el artista ha sido fichado para formar parte de Nothing happen to us, Bize Bir Sey Olmaz en su versión original. Una producción que llegará muy pronto a nuestro país.

De momento, se sabe que esta nueva serie del artista turco se podrá ver en España a partir de febrero. Un lanzamiento que se podrá disfrutar gracias a la plataforma de Disney+, que se ha convertido en una de las que más está apostando por producciones turcas. Una manera fantástica de comenzar el 2026 por todo lo alto.