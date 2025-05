El pasado martes 13 de mayo, las redes sociales fueron protagonistas de un brutal asesinato en directo. Valeria Márquez, de 23 años, estaba transmitiendo en vivo a través de la plataforma TikTok. La joven se encontraba en Blossom the Beauty Lounge, su clínica estética situada en Zapopan, Jalisco (México). En un momento dado, un encapuchado entró en el local fingiendo ser un repartidor. Lo que nada hacía presagiar es que ese misterioso hombre fuese a disparar hasta en tres ocasiones a la creadora de contenido. De hecho, una bala impactó en el tórax, mientras que las otras dos fueron directamente a la cabeza. Sin duda, fue un durísimo golpe para los seguidores de Valeria Márquez en redes sociales, sobre todo aquellos que se encontraban viendo el directo en TikTok. ¡Se quedaron verdaderamente impactados y sin palabras! Pero no todo ha quedado ahí, ya que ha surgido una nueva polémica que tiene a la influencer como protagonista.

¿Qué ha ocurrido, exactamente? En la madrugada del 25 de mayo, varios usuarios de TikTok se dieron cuenta de que se realizó una transmisión en directo desde la cuenta de la fallecida Valeria Márquez. Como no podía ser de otra manera, este gesto causó una enorme confusión entre sus seguidores. Hasta tal punto que no tardaron en dejar comentarios al respecto: «¿Alguien me puede decir por qué en TikTok me aparecen directos de Valeria?», preguntó un usuario, mientras que otro fue mucho más allá: «¿Valeria Márquez está viva? ¿Qué?». Lejos de que todo quede ahí, como consecuencia de la incertidumbre y del desconcierto, dieron el paso de enviar regalos virtuales durante la retransmisión en directo desde la cuenta de Valeria Márquez en TikTok. Recordemos que esos regalos, en realidad, se trata de dinero real. Así pues, la persona que hizo ese directo recibió una aportación económica. Pero no todo queda ahí.

Y es que, quien supuestamente utilizó la imagen de la fallecida creadora de contenido, también obtuvo muchos seguidores, comentarios y atención por parte de decenas de usuarios de la mencionada red social. Lo que es evidente es que se desconocen muchos datos sobre el origen de este perfil que ha sembrado el caos entre los fans de Valeria Márquez.

Es más, se ha abierto un debate entre lo legal y lo ético. Entre otras cuestiones, porque muchos señalan que podría tratarse de un intento de homenaje a la creadora de contenido mexicana. Otros, en cambio, se muestran contundentes a la hora de afirmar que se trata de una explotación post morten de la imagen de la joven de 23 años.

Por el momento, ni la familia ni los amigos más cercanos de Valeria se han pronunciado al respecto, por lo que no han confirmado si saben quién gestiona esta cuenta o si han interpuesto una denuncia por suplantación de identidad. Sea como sea, lo que es evidente es que esta peculiar transmisión en directo ha generado una enorme confusión y un profundo desasosiego entre sus más fieles seguidores.