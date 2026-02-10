‘Universo Calleja’ confirma a sus invitados para hoy, martes 10 de febrero

Es más que evidente que Jesús Calleja, poco a poco y con el paso de los años, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país, y lo ha hecho gracias a formatos como Planeta Calleja o, incluso, Universo Calleja. Hace tan solo unos días, se estrenó la primera entrega de esta prometedora temporada y, a pesar de tener las expectativas realmente altas, lo cierto es que el leonés consiguió superarlas con creces. Recordemos que pudimos adentrarnos de lleno en un impresionante roadtrip para conocer la naturaleza de Canadá en autocaravana. No lo hará solo, ya que contará con el presentador Santi Millán, el músico Willy Bárcenas y la atleta olímpica Ana Peleteiro. Todos ellos tratarán de disfrutar al máximo de esta experiencia que les cambiará la vida para siempre, aunque, eso sí, no lo harán solos.

¿Quiénes son los invitados del programa de ‘Universo Calleja’ de hoy, martes 10 de febrero?

En esta nueva entrega, los espectadores de Telecinco van a poder ver que, más allá de los famosos mencionados, hay dos que se van a sumar a este impresionante viaje. Por un lado está el actor Maxi Iglesias, mientras que, por otro, nos encontramos con la reconocida cantante Ruth Lorenzo.

En esta ocasión, seremos testigos de cómo los aventureros van a dar el paso de cruzar el estrecho de Georgia para recalar en la ciudad de Nanaimo, situada en la costa de la isla de Vancouver. Y todo con la intención de dirigirse a Campbell River, popularmente conocida como «la capital mundial del salmón».

Así pues, en este memorable viaje que podremos ver gracias a Universo Calleja, este grupo de famosos vivirá muchas emociones y auténticos desafíos que marcarán un antes y un después en sus vidas. Es más, tendrán que hacer frente a muchos de sus miedos, así como a situaciones verdaderamente inimaginables.

Un claro ejemplo lo encontramos en retos como surcar el cielo durante un vuelo sin motor o, incluso, saltar al vacío desde lo alto de un puente. Por si fuera poco, veremos cómo, en una ruta en bicicleta de montaña, se produce un contratiempo verdaderamente inesperado: Jesús Calleja sufre un aparatoso accidente que pone en jaque la continuidad del viaje. Lejos de que todo quede ahí, en la recta final de la aventura, un oso negro irrumpe en el lugar en el que se encuentra el grupo. No te pierdas la nueva entrega de Universo Calleja esta noche, a partir de las 23:00 horas, en Telecinco.